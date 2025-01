OM : La décision radicale pour ces deux transferts XXL

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

À la recherche d’un attaquant en raison du départ attendu d’Elye Wahi à l’Eintracht Francfort, l’OM a notamment été annoncé sur la piste de Mathys Tel et Marcus Rashford, dans l’optique d’un prêt. Deux options onéreuses et qui ne devraient être explorées plus en profondeur, mais les dirigeants marseillais ont trois autres noms sur leur liste.

Le départ d’Elye Wahi ne fait plus vraiment de doute. Selon RMC Sport, l’OM et l’Eintracht Francfort sont proches d’un accord pour l’attaquant âgé de 22 ans, arrivé il y a seulement cinq mois à Marseille. Ce dossier pourrait connaître son dénouement dans les 48 prochaines heures et la direction olympienne a lancé les grandes manœuvres pour trouver son prochain attaquant.

L’OM n’ira pas plus loin pour Rashford et Tel

En ce sens, L’Équipe évoquait deux pistes intéressantes, celles menant à Marcus Rashford (27 ans) et Mathys Tel (19 ans). Cependant, d’après les informations de RMC Sport, l’OM ne devrait pas aller plus loin, aussi bien pour l’attaquant de Manchester United que celui du Bayern Munich. En effet, le club marseillais ne veut pas faire de folie et surpayer le remplaçant d’Elye Wahi. D’autant plus que Roberto De Zerbi peut toujours compter sur Neal Maupay (28 ans) ainsi que sur l’émergence de Robinio Vaz (17 ans), qui a disputé son premier match en Ligue 1 dimanche contre Strasbourg (1-1).

Les trois pistes explorées pour remplacer Wahi

Mais l’OM espère malgré tout recruter un attaquant afin de compenser le départ d’Elye Wahi à l’Eintracht Francfort. Dans cette optique, trois noms ont retenu l’attention de Marseille d'après RMC Sport, à commencer par Santiago Gimenez (23 ans). L’international mexicain (32 sélections, 4 buts) est sous contrat jusqu'en juin 2027 avec Feyenoord. Aux Pays-Bas, Brian Brobbey (22 ans, Ajax Amsterdam) intéresse aussi l’OM. Les dirigeants du club regardent également en Premier League, où Evan Ferguson (20 ans), que Roberto De Zerbi a eu sous ses ordres à Brighton, est une autre option envisagée.