Mercato - OM : Trois buteurs pour remplacer Wahi !

Alors qu’Elye Wahi se rapproche d’un départ à l’Eintracht Francfort, l’OM est à la recherche d’un nouvel attaquant pour le remplacer. En ce sens, trois avant-centres ont retenu l’attention de la direction marseillaise. On retrouve Santiago Gimenez et Brian Brobbey, ainsi qu’Evan Ferguson, qui a déjà évolué sous les ordres de Roberto De Zerbi à Brighton.

Comme indiqué par RMC Sport, l’OM est en passe de se séparer d’Elye Wahi. Ce dernier devrait prendre la direction de l’Eintracht Francfort, où un contrat de quatre ans et demi l’attend. Les positions des deux clubs se sont rapprochées et un dénouement est espéré d’ici 48h. Dans le même temps, les dirigeants marseillais ont commencé à se lancer à la recherche de son remplaçant et trois pistes sont explorées en ce sens.

L’OM sur la piste de Santiago Gimenez

Deux d’entre elles mènent aux Pays-Bas, où l’international mexicain (32 sélections, 4 buts) Santiago Gimenez a tapé dans l'œil de l’OM. « La piste la plus chaude pour remplacer Wahi, c'est plutôt pas mal, je ne sais pas s'ils vont réussir à conclure, mais c'est le gars de Feyenoord : Santiago Gimenez », a déclaré Daniel Riolo lundi soir dans l’After Foot. Ce mardi, RMC Sport confirme que Marseille est bien intéressé par l’attaquant âgé de 23 ans, sous contrat jusqu’en juin 2027 avec Feyenoord.

Brobbey et Ferguson également ciblés par l’OM

Autre attaquant évoluant en Eredivisie et qui est dans le viseur de l’OM, Brian Brobbey. Âgé de 22 ans, l’international néerlandais (7 sélections, 1 but) a encore deux ans et demi de contrat à l’Ajax Amsterdam, avec qui il a inscrit 3 buts toutes compétitions confondues cette saison. Enfin, l’OM s’intéresse également à un joueur bien connu par Roberto De Zerbi, Evan Ferguson. Le technicien italien a eu l’attaquant âgé de 20 ans sous ses ordres à Brighton, où il est sous contrat jusqu'en juin 2029. Seul problème, l’international irlandais (18 sélections, 4 buts) est actuellement blessé et n'a plus joué depuis le 21 décembre dernier.