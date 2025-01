Mercato - OM : Une signature officialisée d'ici 24h ?

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Sur le point de céder Omar Marmoush à Manchester City, l’Eintracht Francfort a jeté son dévolu sur Elye Wahi pour le remplacer, avec qui un accord contractuel a déjà été trouvé. Les discussions se poursuivent avec l’OM, ouvert à un départ de l’attaquant âgé de 22 ans. Une issue positive est espérée d’ici les prochaines heures dans ce dossier.

Cinq petits mois et puis s’en va. Arrivé seulement l’été dernier en provenance du RC Lens, Elye Wahi est déjà sur le départ de l’OM, avec qui il est sous contrat jusqu'en juin 2029. En difficulté depuis qu’il est à Marseille, l’attaquant âgé de 22 ans est en partance pour la Bundesliga, à l’Eintracht Francfort.

Francfort a déjà un accord avec Wahi

Sur le point de céder Omar Marmoush à Manchester City dans le cadre d’un transfert estimé à 80M€, le club allemand est à la recherche d’un nouvel attaquant et a jeté son dévolu sur celui de l’OM. Comme indiqué par RMC Sport, Elye Wahi s’est déjà mis d’accord avec l’Eintracht Francfort, où il doit signer un contrat de quatre ans et demi.

Accord bientôt trouvé entre l’OM et Francfort

Les deux clubs doivent maintenant trouver un terrain d'entente et selon RMC Sport, cela pourrait intervenir rapidement. Les discussions se poursuivent entre l’OM et l'Eintracht Francfort et un dénouement est espéré dans les 24 à 48 prochaines heures. Une opération qui devrait se situer aux alentours des 25M€, montant dépensé par Marseille pour le recruter l’été dernier.