Mercato : Un phénomène signe et décroche le jackpot, le PSG est ravi !

Grande révélation des derniers mois du côté du PSG, Warren Zaïre-Emery a signé un nouveau contrat en avril dernier, incluant une augmentation salariale significative, signe de son ascension fulgurante. Intégrant le top 10 des salaires parisiens, l’international français reste toutefois humble et fidèle à ses racines.

Warren Zaïre-Emery a connu une année 2024 très forte, marquée par ses apparitions régulières au PSG, ses débuts en équipe de France, sa présence dans le groupe de Didier Deschamps pour l’Euro mais également la signature de son nouveau contrat. En avril dernier, la prolongation du titi parisien était officialisée sur la pelouse du Parc des Princes, comme ce fut le cas avec Kylian Mbappé deux ans auparavant. Un bail assorti d’une grosse augmentation de salaire.

Une belle augmentation

Pour convaincre Warren Zaïre-Emery et son entourage, le PSG a donc dégainé du lourd : un contrat de quatre ans avec une saison supplémentaire en option, et un salaire annuel avoisinant les 8M€ bruts. De quoi lui permettre d’intégrer le top 10 des joueurs les mieux payés dans la capitale.

Zaïre-Emery n’a pas changé

Un salaire qui correspond davantage au nouveau statut pris par Warren Zaïre-Emery, titulaire dans l’entrejeu et désormais international français. Pas de quoi lui faire prendre la grosse tête. Au sein du PSG, on explique en effet que le milieu de terrain n’a pas changé ces derniers mois, restant sobre, à l’écoute et attaché à son club formateur comme l’explique L’Équipe dans ses colonnes du jour. Une sobriété qui se fait ressentir jusqu’à son choix de voiture, et ce malgré son nouveau salaire.