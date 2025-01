PSG - 90M€ : La catastrophe signée Luis Enrique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé libre durant l'été 2023, Marco Asensio n'a jamais réussi à réellement s'imposer au PSG. Bien que parfois performant dans un rôle de faux neuf, l'international espagnol a toutefois été déclassé depuis quelques semaines par Luis Enrique. Une situation qui a eu des conséquences sur le prix de l'ancien joueur du Real Madrid qui a vu son prix dégringoler.

Durant l'été 2023, le PSG avait totalement remanié son effectif en enrôlant plusieurs nouveaux joueurs pour remplacer les stars qui sont parties cet été-là à l'image de Lionel Messi et Neymar. Dans cette optique, le club de la capitale avait enrôlé Marco Asensio, qui a débarqué libre en provenance du Real Madrid.

Le prix d'Asensio en chute libre

Un très joli coup sur le papier, mais dans les faits, cela ne semble pas fonctionner. Et pour cause, l'international espagnol ne s'est jamais réellement imposé au PSG malgré quelques coups d'éclat dans un rôle de faux neuf. Toutefois, cette saison, Luis Enrique ne semble plus du tout compter sur lui et son temps de jeu a fondu comme neige au soleil. Résultat, comme le souligne Ok Diario, son prix a également chuté. Alors que sa valeur marchande avoisinait les 90M€ en 2018, Marco Asensio ne vaudrait plus que 20M€. Son manque d'utilisation par Luis Enrique a donc eu une conséquence importante sur la valeur de l'Espagnol.

Asensio désormais poussé au départ ?

D'ailleurs, Marco Asensio est désormais poussé au départ par le PSG qui ne compte clairement plus sur lui pour l'avenir. « L'arrivée de Kvaratskhelia rend les choses très difficiles pour Asensio. Le PSG l'a proposé à deux équipes espagnoles. Il l'a proposé au FC Barcelone et à l'Atlético de Madrid », a même révélé Eduardo Inda sur le plateau du Chiringuito. Cependant, le salaire de l'international espagnol pose problème, tandis qu'il semble peu probable qu'un club lâche 20M€ pour Marco Asensio.