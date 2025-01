40M€ : Il signe au PSG et raconte tout !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Le PSG avait surpris son monde l'été dernier en fonçant sur Willian Pacho, qui a finalement été recruté en provenance de l'Eintracht Francfort pour 40M€. Le défenseur central équatorien, déjà devenu important dans le onze de Luis Enrique, se livre sur les coulisses de son transfert au PSG.

Habitué aux recrutements clinquants depuis le début de l'ère Qatar en 2011, le PSG semble avoir changé sa stratégie et se focalise désormais sur les jeunes profils prometteurs et disposant d'un fort potentiel. C'est dans cette optique que le PSG a recruté Willian Pacho (23 ans) en provenance de l'Eintracht Francfort, pour 40M€.

Pacho livre les coulisses de sa signature au PSG

Interrogé par Carré, Pacho raconte les dessous de son transfert au PSG l'été dernier : « J’étais en Équateur avec ma famille, au calme. Mon agent est venu discuter des possibilités. Et il m’a dit qu’il était venu à Paris et cela m’a fait très plaisir point je ne savais pas ce qu’il en était. J’espère que ça se fasse. Oui, mais j’étais plutôt calme là-bas », confie l'international équatorien, qui a finalement officialisé son arrivée au PSG le 9 août 2024.

« Une joie de venir ici »

« Puis les choses ont avancé, ça s’est conclu assez rapidement, j’étais ravi. Et quand j’ai compris que c’était possible, je me suis fait une joie de venir ici », poursuit Willian Pacho sur son arrivée au PSG.