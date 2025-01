Une recrue de l’OM plombée par la drogue, Riolo balance !

Axel Cornic

Recrue phare de l’été dernier, Elye Wahi n’a clairement pas réussi à trouver sa place à l’Olympique de Marseille, avec d’ailleurs Neal Maupay qui devait être sa doublure et qui l’a finalement dépassé dans la hiérarchie des attaquants. A en croire Daniel Riolo, cette méforme de l’ancien buteur du RC Lens et de Montpellier serait apparemment liée à une très mauvaise habitude…

Il devait remplacer Pierre-Emerick Aubameyang et devenir le nouveau buteur de l’OM de Roberto De Zerbi. Mais le soufflé est rapidement retombé ! Elye Wahi n’a jamais semblé pouvoir vraiment s’imposer à Marseille et il a d’ailleurs été déclassé par son coach, qui lui préfère Neal Maupay.

« Wahi est de la fameuse génération ballon »

Il y a une chose qui pourrait bien expliquer cette méforme de Wahi sur le terrain, puisque Daniel Riolo a fait une révélation retentissante dans l’After Foot de ce lundi. « Wahi a eu une première partie de saison catastrophique et Lens, ce n'était pas terrible. Il a une hygiène de vie loin d'être irréprochable. Il est de la fameuse génération ballon. (protoxyde d'azote) » a déclaré le journaliste et éditorialiste de RMC Sport.

Déjà la fin de son aventure à l’OM ?

Cette situation délicate devrait se terminer cet hiver, puisque seulement quelques mois après son arrivée, Elye Wahi devrait quitter l’OM. Il serait en effet de plus en plus proche de l’Allemagne et de l’Eintracht Francfort où il pourrait suivre l’exemple d’un certain Hugo Ekitike, qui s’est totalement relancé après son échec cuisant au PSG.