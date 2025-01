Mbappé - Equipe de France : L'annonce surprise qui change tout pour Zidane ?

La rédaction

Le Real Madrid pourrait changer de visage sur le banc de touche la saison prochaine. En effet, la presse espagnole affirmait lundi que Carlo Ancelotti n'honorerait pas son contrat jusqu'au bout et partirait quoi qu'il arrive au terme de la saison. De quoi faire repartir le feuilleton Zinedine Zidane, toujours sans club ? C'est notre sondage du jour !

En tant que capitaine de l'équipe de France, Kylian Mbappé pourrait être entraîné par Zinedine Zidane après la Coupe du monde 2026. En effet, en ce mois de janvier, Didier Deschamps a confié qu'il ne prolongerait pas son contrat avec la Fédération française de football. De quoi permettre à Zidane d'enfin vivre son rêve bleu évoqué en interview pour L'Equipe en juin 2022. L'ex-entraîneur du Real Madrid semble, depuis son départ du club merengue en 2021, attendre son heure pour l'équipe de France.

Carlo Ancelotti se serait décidé : il quittera le Real Madrid en fin de saison !

Et si un autre challenge se libérait pour Zinedine Zidane, à savoir le Real Madrid ? Carlo Ancelotti est contractuellement lié au club merengue jusqu'en juin 2026. Néanmoins, si l'on se fie aux informations de la Onda Cero, le coach italien aurait pris une grande décision. Quels que soient les résultats du Real Madrid d'ici la fin de la saison, Ancelotti se retirerait. C'est du moins la tendance dessinée par le média espagnol qui communique d'ailleurs le favori à la succession de Carlo Ancelotti au poste d'entraîneur : Xabi Alonso, sous contrat avec le Bayer Leverkusen, jusqu'en juin 2026.

Carlo Ancelotti sur le départ ? Le retour de Zinedine Zidane au Real Madrid ?

Le nom de Zinedine Zidane n'a pas encore été mentionné à l'instant T par la presse ibérique pour prendre la suite de Carlo Ancelotti à la Casa Blanca. Et pourtant, le feuilleton Zidane pourrait repartir de plus belle prochainement. Xabi Alonso a déjà été interrogé sur les rumeurs l'envoyant au Real Madrid. « Le Real Madrid ? Vous n'avez pas perdu de temps (rires). Je ne peux rien dire, nous sommes au milieu d'une saison et tous les clubs ont de grands objectifs. Je pense à atteindre les nôtres. Le match est très important et je me concentre là-dessus ».

Toutefois, concernant l'avenir de Carlo Ancelotti, il ne faudrait pas s'attendre à un départ de son propre chef selon le journaliste Frédéric Hermel. « Carlo Ancelotti, je peux vous l'assurer et vous savez que je suis bien informé, n'a pas envie de quitter le Real Madrid. Il n'est pas épuisé. Il a été interessé par le Brésil. Je lui en avais parlé directement. Carlo m'avait dit clairement à l'époque : Si je suis viré du Real, pourquoi pas aller au Brésil. Sauf que depuis il gagne tout. Carlo Ancelotti ne va pas partir de lui-même du Real Madrid ».