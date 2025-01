Départ de Wahi : La discussion secrète avec De Zerbi qui fait tout basculer à l'OM !

Thomas Bourseau

Ces derniers temps, le feuilleton Elye Wahi (22 ans) anime particulièrement le mercato de l'OM. D'ici à ce que le rideau tombe sur cette session des transferts, Medhi Benatia s'attendrait à voir Wahi quitter le club après une réunion avec son entourage. Et il se trouve que Roberto De Zerbi, qui avait couvé le joueur depuis son transfert, ait lui aussi tourné la page.

L'Olympique de Marseille aurait annoncé la couleur à Elye Wahi. Ou plus précisément, le directeur du football du club Medhi Benatia envers l'agent et la mère de l'attaquant de 22 ans. La Provence dévoile ce lundi qu'une entrevue entre les parties citées ci-dessus avait eu lieu et que Benatia aurait suggéré à l'entourage de la recrue estivale à 30M€ d'aller voir ailleurs avant la fin du mercato.

L'OM propose à Elye Wahi de partir !

En conférence de presse la semaine dernière, Roberto De Zerbi avait botté en touche concernant l'avenir d'Elye Wahi. « On verra, pour l’instant il n’y a rien du tout. On verra dans les prochaines semaines ». Et ce, alors qu'au début du mercato, l'entraîneur de l'OM avait clairement fait savoir à ses dirigeants qu'il ne fallait pas se séparer de Valentin Rongier. Et il se trouve qu'en coulisses, De Zerbi n'a clairement pas été convaincant auprès de Wahi.

Wahi a discuté avec De Zerbi, qui ne l'aurait pas rassuré...

La Provence dévoile ce lundi soir que Roberto De Zerbi aurait été invité par Elye Wahi à s'exprimer sur sa situation personnelle. Pourtant très protecteur depuis son transfert, De Zerbi ne l'aurait « guère rassuré » d'après le quotidien régional. C'est peut-être pourquoi Wahi se rapprocherait les heures passant de l'Eintracht Francfort, seulement six mois après son transfert du RC Lens pour 25M€ + 5M€ comme Cédric Bakambu, Ruslan Malinovskyi ou encore Luis Suarez comme La Provence le rappelle ces dernières heures...