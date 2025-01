Messi - Neymar - Mbappé : Le «rêve» du PSG l'a fait souffrir ?

Thomas Bourseau

Au PSG, l'époque des strass et des paillettes semble bel et bien révolue comme Nasser Al-Khelaïfi en avait fait le teasing en interview pour Le Parisien en juin 2022. Peu de temps après, Vitinha était transféré au Paris Saint-Germain du FC Porto pour 40M€. Et l'espace de deux saisons, le Portugais a joué aux côtés de joueurs tous plus talentueux les uns que les autres. De quoi le faire ressentir une sensation irréelle qui fut très délicate à vivre.

L'espace d'une saison, sa première au PSG, Vitinha a intégré un effectif peuplé de stars. Certes, Angel Di Maria était parti l'été de sa venue, mais l'international portugais a tout de même pu évoluer aux côtés de Sergio Ramos, Marco Verratti, Lionel Messi, Neymar ou encore Kylian Mbappé. Le milieu de terrain qui a clairement franchi un cap depuis la nomination de Luis Enrique à l'été 2023 est revenu sur la période faste étoilée dans le vestiaire du PSG.

«Pendant longtemps, je n'ai pas eu l'impression que c'était réel»

« C'était comme un rêve. Pendant longtemps, je n'ai pas eu l'impression que c'était réel ». a confié Vitinha en interview pour The Times dans un premier temps. Cependant, l'euphorie des débuts est retombée après la Coupe du monde au Qatar.

Les efforts de Vitinha ont dus être décuplés pour pallier les errances défensives des attaquants qu'étaient Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar. « Ce n'était pas facile. Même pendant les matches, avec les tâches que j'avais à accomplir ».

«C'est une chose que je raconterai un jour à mes enfants et à mes petits-enfants»

Pour autant, Vitinha assure qu'il se souviendra au final que des bons moments avec la MNM, trio composé de Kylian Mbappé, Neymar et Lionel Messi et qu'il pourra d'ailleurs s'en extasier en racontant cette époque à sa future descendance. « Mais je m'en souviendrai jusqu'à la fin de ma carrière. Parce que j'ai joué avec les meilleurs. C'est une chose que je raconterai un jour à mes enfants et à mes petits-enfants ». A présent, tous ces joueurs sont partis aux quatre coins du monde, Kylian Mbappé le dernier pour le Real Madrid en juin 2024. L'occasion pour Vitinha de disposer d'un rôle bien plus important dans l'animation du PSG.