Mercato : Retour de légende pour Neymar, les raisons dévoilées !

Ayant déserté les pelouses européennes avec son départ du PSG en août 2023, Neymar a ensuite vécu un véritable calvaire du côté d’Al-Hilal. Recruté contre 90M€, le génie brésilien n’a disputé que sept petits matchs en Arabie Saoudite. Alors qu’un retour à Santos est désormais évoqué, la presse brésilienne a révélé les motivations de ce retour de l’enfant prodige.

« Neymar ne sera pas inscrit dans l’équipe pour le championnat. Il peut participer à la Ligue des champions asiatique. La Ligue saoudienne fait partie des meilleures ligues du monde. Tous les joueurs d’Al-Hilal peuvent jouer pour n’importe quel club d’Europe. Alors qu’il était sur le point de revenir, il s’est à nouveau blessé. C’est un joueur qui ne laisse aucun doute, un joueur de classe mondiale. Mais la vérité, c’est que physiquement, Neymar ne peut plus évoluer au niveau auquel nous sommes habitués. Les choses sont devenues difficiles pour lui, malheureusement. » Dernièrement, l’entraîneur d’Al-Hilal Jorge Jesus révélait avec grande peine que l’avenir de Neymar ne devrait pas s’écrire au sein du club saoudien.

Neymar de retour à Santos ?

Dès lors, plusieurs médias ont révélé que l’ancienne vedette du PSG pouvait potentiellement rebondir en MLS, alors que le Chicago Fire était très intéressé par sa venue. Néanmoins, Neymar semble se diriger vers le choix du cœur. Meurtri par les blessures, le meilleur buteur de l’histoire de la sélection brésilienne se rapproche activement d’un retour vers Santos. En effet, un prêt de six mois au sein de son club formateur pourrait être prochainement conclu à en croire le média local Diario do Peixe, puis confirmé par le journaliste Fabrizio Romano.

La Coupe du monde 2026 dans le viseur

Selon Globo Esporte, Neymar est motivé à l’idée d’un retour au bercail, et ce pour trois raisons principales. Dans un premier temps, l’ancien Parisien espère retrouver du temps de jeu régulier en vue de la Coupe du monde 2026, qui devrait être sa dernière compétition internationale majeure. A Santos, Neymar retrouverait également de l’affection de la part du public local. Enfin, ce prêt de six mois ne l’engage pas dans la durée, et ce dernier pourrait songer à son avenir en toute liberté l’été prochain. A suivre...