Mercato - OM : Le transfert d’un attaquant est imminent !

Quelques mois seulement après son arrivée en provenance du RC Lens, Elye Wahi est plus que jamais sur le départ de l’OM. Un accord est proche d'être trouvé avec l’Eintracht Francfort, qui veut en faire le remplaçant d’Omar Marmoush, cédé à Manchester City. L’attaquant de 22 ans est déjà d'accord avec le club allemand, qui a envoyé une offre à Marseille.

Entre l’OM et Elye Wahi, ça sent la fin. L’été dernier, Marseille a décidé d’en faire le successeur de Pierre-Emerick Aubameyang, parti en Arabie Saoudite. Les dirigeants marseillais ont mis les moyens nécessaires pour recruter l’attaquant âgé de 22 ans, dont le transfert en provenance du RC Lens est estimé à 30M€ bonus compris. Avec 3 petits buts cette saison et surtout un profil qui ne semble pas correspondre au style de jeu de Roberto De Zerbi, Elye Wahi a connu des premiers pas compliqué à l’OM, qu’il est proche de quitter.

Wahi s’est mis d’accord avec Francfort

« Concernant le mercato, nous verrons ce qui se passera au cours des deux prochaines semaines. Cela reste ouvert », a déclaré Roberto De Zerbi vendredi dernier en conférence de presse, laissant clairement la porte ouverte à un départ. Annoncé dans le viseur de plusieurs clubs de Premier League, à l’image de Bournemouth et West Ham, Elye Wahi devrait finalement prendre la direction de l'Allemagne. En effet, l’Eintracht Francfort a vendu Omar Marmoush à Manchester City pour près de 80M€ et pense à lui pour le remplacer. Un dossier qui pourrait bientôt être bouclé.

Accord bientôt trouvé entre l’OM et Francfort

En effet, d’après les informations de RMC Sport, Elye Wahi s’est déjà mis d’accord avec l’Eintracht Francfort et une offre a également été envoyée à l’OM, où le joueur est sous contrat jusqu'en juin 2029. Selon Foot Mercato, un accord est proche d’être trouvé entre les deux clubs et le départ de l’ancien Lensois est imminent. Marseille n’était pas forcément vendeur, à moins qu’une proposition équivalente au prix d’achat d’Elye Wahi soit formulée, et visiblement, Francfort s’est rapproché des attentes de l’OM.