Transferts : L’OM lâche une réponse à 30M€

Après être allé le chercher seulement l’été dernier au RC Lens, l’OM est déjà ouvert à un départ d’Elye Wahi. Ce dernier est notamment dans le viseur de l’Eintracht Francfort, sur le point de céder Omar Marmoush à Manchester City. La position de Marseille est claire dans ce dossier, si une offre équivalente à son prix d’achat arrive, environ 30M€, alors l’attaquant âgé de 22 ans ne sera pas retenu.

Présent en conférence de presse vendredi à deux jours de la réception de Strasbourg, Roberto De Zerbi n’a pas été aussi catégorique qu’avec Valentin Rongier en ce qui concerne Elye Wahi. Quand Rennes s’est intéressé à son milieu de terrain, l’entraîneur de l’OM avait clairement fermé la porte, le considérant intransférable. Pour l’attaquant âgé de 22 ans, le technicien italien a laissé entendre qu'il faudrait attendre les prochaines semaines et la fermeture du marché des transferts et que tout était possible.

Francfort fonce sur Wahi pour remplacer Marmoush

« Malheureusement, cette semaine, avec l'enchaînement des matches, l'absence d'Elye Wahi nous a vraiment pesé. Concernant le mercato, nous verrons ce qui se passera au cours des deux prochaines semaines. Cela reste ouvert », a déclaré Roberto De Zerbi. Annoncé dans le viseur de Bournemouth et West Ham notamment, Elye Wahi est également dans celui de l’Eintracht Francfort. Comme indiqué par RMC Sport, le club allemand pense à lui pour remplacer Omar Mourmoush, sur le point de rejoindre Manchester City dans le cadre d’un transfert estimé à 75M€.

L’OM attend 30M€ pour Wahi

D’après L’Equipe, l’Eintracht Francfort est déjà entré en contact avec l’entourage d’Elye Wahi et s’est également renseigné auprès de l’OM, où le joueur est sous contrat jusqu’en juin 2029. Si Pablo Longoria avait affirmé le contraire le mois dernier, Marseille ne retiendra pas l’attaquant âgé de 22 ans si une offre équivalente à son prix d’achat lui est proposée, soit environ 30M€, sous forme de transfert sec ou de prêt avec option d’achat. Ce que confirme le journaliste de Sky Sport Florian Plettenberg, précisant qu’Elye Wahi n’était qu’un des nombreux noms sur la liste de l’Eintracht Francfort pour remplacer Omar Marmoush.