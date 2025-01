Mercato : Les deux folies du PSG après Kvaratskhelia !

Alexis Brunet

Cet hiver, le PSG a enregistré une très grosse arrivée puisque Khvicha Kvaratskhelia a enfin rejoint le club de la capitale. Les dirigeants parisiens ont mis le paquet pour accueillir le Géorgien, mais cela est loin d’être fini. L’été prochain, le champion de France compte bien faire coup double en signant Mohamed Salah, mais également John Duran.

L’été dernier, le PSG avait une grande priorité pour remplacer Kylian Mbappé. Le club de la capitale voulait faire de Khvicha Kvaratskhelia le successeur du champion du monde 2018, mais le Napoli avait alors fermé la porte. Les dirigeants parisiens n’ont toutefois pas perdu espoir et ils sont revenus à la charge cet hiver, avec plus de succès. La formation italienne a cette fois accepté de laisser partir le Géorgien, qui s’est engagé jusqu’en 2029 avec l’équipe de Luis Enrique, contre un chèque de 70M€ plus des bonus.

Une surprise liée à Haaland se prépare au PSG ! Préparez-vous à un choc qui pourrait changer le cours de la saison. ⚽️

➡️ https://t.co/w5ItDlSpxI pic.twitter.com/fQqKMZONZ5 — le10sport (@le10sport) January 19, 2025

Le PSG veut deux attaquants de Premier League l’été prochain

Le PSG s’est donc bien renforcé offensivement avec l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia, mais cela ne serait pas suffisant. D’après les informations de L’Équipe, le club de la capitale pense déjà à l’été prochain et aurait déjà l’intention de boucler deux arrivées en attaque. Les dirigeants parisiens voudraient frapper un nouveau grand coup en s’offrant les services de Mohamed Salah qui sera alors libre de tout contrat, si sa situation n’évolue pas dans les prochains mois. La deuxième cible du champion de France se nomme John Duran, qui impressionne du côté d’Aston Villa, pour sa première saison en Premier League.

Quid de Kolo Muani ?

Avec l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia et celles possibles de Mohamed Salah et de John Duran, cela ne laisse pas beaucoup d’espoir pour Randal Kolo Muani au PSG. Ce dernier devrait être prêté jusqu’à la fin de la saison à la Juventus, mais son avenir ne devrait pas s’inscrire à Paris par la suite. Il y a fort à parier que si le Français arrive à se relancer en Italie, il verra se présenter bon nombre de prétendants et le club de la capitale sera alors ouvert à une vente.