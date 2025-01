Transferts : L'OM a trouvé son prochain grand buteur !

Alexis Brunet

Cet hiver, l’OM a des chances de perdre Elye Wahi. En effet, le buteur ne s’est pas imposé à Marseille et le club phocéen serait donc ouvert à une vente. L'attaquant intéresse entre autres Francfort et West Ham. Pour le remplacer, Pablo Longoria pense au joueur de l’Atalanta Bergame Gianluca Scamacca.

L’été dernier, l’OM avait tenté un pari à 30M€ sur le mercato en recrutant Elye Wahi, qui ne s’était pas vraiment intégré au RC Lens. Six mois plus tard, le pari semble raté, car le buteur est très loin de faire l’unanimité à Marseille et il pourrait même plier bagage dès ce mois de janvier.

Francfort pense à Wahi pour l’après Marmoush

L’avenir d’Elye Wahi pourrait donc ne pas s’écrire à l’OM, mais plutôt du côté de la Bundesliga. En effet, d’après les informations de RMC Sport, le Marseillais plait à Francfort. Le club allemand cherche un attaquant pour remplacer Omar Marmoush, qui est en partance pour Manchester City.

L’OM aimerait recruter Scamacca

L’OM va donc sans doute devoir recruter un attaquant cet hiver en cas de départ d’Elye Wahi, et Pablo Longoria a d’ailleurs déjà plusieurs noms en tête. D’après les informations du compte X La Minute OM, le président marseillais apprécie tout particulièrement le profil de Gianluca Scamacca, qui évolue du côté de l’Atalanta Bergame. Toutefois, une arrivée de l’Italien cet hiver semble peu probable et un transfert l’été prochain sera davantage possible, bien que compliqué.