Mercato : L'OM acte un transfert à 30M€ !

Alexis Brunet

Depuis son arrivée à l’OM l’été dernier, Elye Wahi n’a pas réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable. L’ancien Montpelliérain a même été doublé par Neal Maupay pour le poste de buteur, ce qui remet son avenir à Marseille en question. Le club phocéen serait d’ailleurs déjà prêt à se séparer du joueur de 22 ans, mais souhaite récupérer au minimum 30M€.

Il y a quelques années, Elye Wahi faisait le bonheur de Montpellier. L’attaquant avait attiré l’œil de nombreux prétendants grâce à ses bonnes performances et c’est finalement le RC Lens qui a remporté la mise, mais cela ne s’est pas très bien passé. En effet, le Français a quitté les Sang et Or après seulement une saison et il a pris la direction de l’OM.

Wahi déçoit à l’OM

Elye Wahi ne s’était jamais vraiment intégré au RC Lens et, visiblement, cela en prend également le chemin à l’OM. L’ancien Montpelliérain est pour le moment derrière Neal Maupay dans la hiérarchie pour la pointe de l’attaque car il déçoit. Le club phocéen a déboursé pas moins de 30M€ bonus compris, pour le faire venir, mais l’attaquant n’a inscrit que trois buts en quatorze rencontres depuis le début de la saison, ce qui n’est pas assez.

L’OM demande 30M€ pour laisser filer Wahi

Elye Wahi ne fait donc pas l’unanimité à l’OM et le club phocéen aurait d’ailleurs pris une grande décision à son sujet. Les dirigeants marseillais seraient prêts à vendre l’attaquant dès cet hiver d’après les informations de RMC Sport, mais ils veulent retrouver leur mise, à savoir 30M€. Francfort serait intéressé, ainsi que plusieurs clubs anglais. Affaire à suivre…