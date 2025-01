Départ de Kolo Muani : Le PSG a trouvé son sauveur ?

Thomas Bourseau

Le Paris Saint-Germain est dos au mur. Randal Kolo Muani se trouve à Turin, où il a passé sa visite médicale, mais ne peut pas entamer son prêt sec de six mois à la Juventus tant que le club parisien n'a pas réglé son problème de prêts. Le règlement de la FIFA lui interdit d'envoyer un septième joueur en prêt à l'étranger sur le même exercice. Ce qui signifie que Cher Ndour, prêté au Besiktas et ciblé par Bologne en Italie pour un transfert, pourrait bien être le sacrifié.

Randal Kolo Muani (26 ans) n'est visiblement pas le bienvenu au PSG. Ou plutôt, n'entre pas dans les plans de son entraîneur Luis Enrique qui l'a laissé de côté à chaque match du PSG depuis le 6 décembre dernier à Auxerre (0-0). Par chance, Kolo Muani a été envoyé en prêt à la Juventus ou il semble avoir passé avec succès sa visite médicale effectuée à Turin vendredi.

Un talent fou fait son entrée au PSG ! 🌟 Kvaratskhelia s'engage jusqu'en 2029, prêt à briller sous les ordres de Luis Enrique.

➡️ https://t.co/DIxJyui2cw pic.twitter.com/sNlvFcgAgB — le10sport (@le10sport) January 18, 2025

Le prêt de Randal Kolo Muani sauvé par Cher Ndour ?

Cependant, coup de théâtre, le Paris Saint-Germain n'est pas en mesure de valider ce prêt à l'état actuel des choses. La cause ? Le fait que six prêts de joueurs soient déjà actifs dans des clubs étrangers, soit le nombre maximal autorisé par la FIFA.

Pour que Randal Kolo Muani puisse rejoindre la Juventus en prêt sec jusqu'à la fin de la saison, le PSG se doit de rapatrier l'un des joueurs partis en dehors de l'hexagone en prêt avant la fin du mercato hivernal prévue pour le 3 février prochain ou bien en vendant directement un de ces joueurs. Il se pourrait que le dossier Cher Ndour soit le bon pour le Paris Saint-Germain selon RMC Sport.

Direction l'Italie et Bologne pour Ndour ?

Prêté par le PSG au Besiktas depuis l'été dernier, le milieu de terrain italien de 20 ans enchaîne les performances remarquées par un club italien selon RMC Sport. Le Paris Saint-Germain pourrait donc décider de sacrifier son investissement de l'été 2023 afin de seulement permettre à Randal Kolo Muani de s'en aller en prêt à la Juventus. Et pour cause, comme souligné par Le Parisien, Bologne en pincerait pour Cher Ndour. Il n'y a plus qu'à espérer que cette opération prenne vie rapidement pour que Randal Kolo Muani puisse bel et bien vivre son prêt à la Juventus, avant qu'il ne soit trop tard...