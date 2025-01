Départ de Kolo Muani : Le PSG prépare un sacrifice en urgence !

Thomas Bourseau

Randal Kolo Muani s'était déjà envolé à Turin pour y effectuer sa visite médicale lorsqu'il a appris, comme tout le monde, une surprenante nouvelle : son prêt à la Juventus ne pourra pas devenir officiel tant que le PSG n'aura pas trouvé une solution. Six joueurs, soit la limite, sont déjà partis en prêt à l'étranger. Ce qui signifie que le Paris Saint-Germain devrait en rapatrier un, le vendre, afin de boucler le départ en prêt de Kolo Muani selon Fabrizio Romano.

Tout semblait en bonne voie et en passe d'être bouclé pour le départ de Randal Kolo Muani en prêt. Entraîneur de la Juventus, Thiago Motta vendait même la mèche en conférence de presse vendredi après-midi en tenant le discours suivant. « Je suis très satisfait de Randal, nous attendons maintenant quelques formalités administratives ». Quelques heures plus tard, la donne a totalement changé.

Le dossier Kolo Muani bloqué par la réglementation

En effet, bien que Randal Kolo Muani ait passé sa visite médicale à Turin dans le but de s'engager à la Juventus en prêt sans option d'achat, cette opération est pour le moment en stand-by. La cause ? Le PSG compte déjà six prêts de joueurs de son effectif à l'étranger dont Carlos Soler à West Ham, Xavi Simons au RB Leipzig, Nordi Mukiele au Bayer Leverkusen ou encore Juan Bernat à Villarreal pour ne citer qu'eux. Ce qui signifie que le Paris Saint-Germain a atteint la limite et ne peut plus céder d'éléments en prêts sur cet exercice, à moins d'un rappel de joueur parti en prêt.

Un rappel de joueur en prêt suivi de sa vente avant de valider le départ de Kolo Muani en prêt ?

Et si l'on se fie aux informations communiquées par Fabrizio Romano, ce serait l'option discutée et prônée en coulisses dans les bureaux des dirigeants du Paris Saint-Germain. Sur son compte X, le journaliste italien assure que le comité directeur du PSG entendrait rapatrier un joueur parti en prêt avec comme projet de le vendre dans la foulée d'ici la clôture du mercato hivernal, programmée pour le 3 février prochain, afin de mener à bien le prêt de Randal Kolo Muani à la Juventus. Le sentiment ambiant à Paris serait que le deal Kolo Muani ira au bout. Reste à savoir si le pressentiment du Paris Saint-Germain se confirmera...