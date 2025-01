L'OM recrute un «bon joueur», De Zerbi annonce du lourd

Jean de Teyssière

L’OM a vécu des émotions fortes mardi soir en Coupe de France malgré l’élimination. Face à Lille lors des seizièmes de finale, les hommes de Roberto De Zerbi ont perdu aux tirs au but malgré le but égalisateur de Luis Henrique à la dernière seconde. Le Brésilien a d’ailleurs reçu les éloges de son entraîneur.

L’OM n’a donc plus que la Ligue 1 à jouer. Avec l’élimination en Coupe de France face à Lille, les Phocéens doivent désormais se focaliser sur le championnat pour terminer le plus haut possible. Roberto De Zerbi aura besoin de tous ses hommes pour y parvenir et il compte d’ailleurs sur l’un d’entre eux dans le futur.

Luis Henrique, héros malheureux d’un soir

A la toute dernière seconde du match face au LOSC, Luis Henrique a trouvé le chemin des filets depuis l’angle de la surface pour permettre à l’OM d’égaliser et d’arracher la séance de tirs au but. Séance perdue par l’OM et Luis Henrique a d’ailleurs manqué sa tentative.

«Luis Henrique est un bon joueur, un bon gars»

Arrivé en 2020 à l’OM, Luis Henrique a mis du temps à s’imposer en terre phocéenne. C’est désormais chose faite et Roberto De Zerbi compte beaucoup sur lui, comme il l’a avoué en conférence de presse ce vendredi, rapporté par Le Phocéen : « Je ne pense pas que ce soit grâce à moi. Le mérite revient à celui qui l’a fait venir, c’est Pablo. Et bien sûr, le mérite est aussi au joueur lui-même. Luis Henrique est un bon joueur, un bon gars, et je pense qu’il peut encore progresser. Mais il réalise déjà un très bon championnat et fait de grandes choses. Mardi, il a marqué et réalisé un bon match. Il aurait pu en faire un peu plus, mais c’est là que réside notre marge de progression : s’habituer à jouer deux matchs en quatre jours. »