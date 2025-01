Kvaratskhelia - PSG : Un changement majeur est annoncé !

Jean de Teyssière

Le PSG est en passe d’officialiser une nouvelle recrue. Khvicha Kvaratskhelia, international géorgien, a fait ses adieux au SSC Naples et passe sa visite médicale ce vendredi. Le montant devrait atteindre les 70M€ et Antonio Conte, entraîneur du club italien, a expliqué en conférence de presse ce que serait vie sans son attaquant de 23 ans.

Khvicha Kvaratskhelia va devenir un joueur du PSG. Le Géorgien passe sa visite médicale ce vendredi et va signer son contrat dans la foulée. Il s’agira de la première recrue de l’année pour le PSG, qui réalise un gros coup.

«Maintenant, c’est un autre Naples»

En conférence de presse ce vendredi, Antonio Conte, entraîneur du SSC Naples, a été interrogé sur le départ de Khvicha Kvaratskhelia au PSG : « Nous avons marqué 47 points avec un excellent travail, mais si nous analysons objectivement cette équipe par rapport à l’année dernière est sans 3 joueurs, Osimhen, Kvara et Zielinski, 4 avec Kim par rapport au Scudetto. C’est objectif, alors chacun peut avoir son mot à dire et dire qu’il est plus fort, qu’il en ressort renforcé, affaibli, qu’il faut ceci ou cela, mais je pense aussi à Mario Rui; qui a joué l’année du Scudetto. Même Elmas, oui. On dit que le squelette est là, mais maintenant c’est un autre Naples. »

«Nous ne nous plaignons pas»

« Avec le départ de Kvara, c’est un Naples différent de celui du Scudetto et de l’année dernière, qui n’a pas fait un bon championnat. Nous devons continuer à travailler car nous savons que le travail nous y a amenés depuis longtemps, peut-être avons-nous été l’équipe qui a été plusieurs fois en tête, il faut rendre hommage au travail, aux garçons, en même temps nous ne devons pas oublier que c’est un autre Naples par rapport à il y a deux ans (…) Il va falloir être bien avec les nouveaux, qui sont des bons gars, pour qu’ils s’adaptent au plus vite, poursuit-il. De cette façon, nous pourrons compenser les adieux de Kvara. Nous ne nous plaignons pas et nous ne le ferons pas non plus. »