Transfert d’un attaquant, l’OM lâche une grande annonce !

Comme souvent depuis l’arrivée de Pablo Longoria à la tête de l’OM, le mercato est animé. Quelques jours après l’arrivée de Luiz Felipe, l’OM cherche également à se séparer de certains de ses joueurs. Elye Wahi, arrivé cet été, est annoncé sur le départ. Ce vendredi, Roberto De Zerbi n'a écarté aucun scénario pour l'avenir de son attaquant.

Recruté contre environ 25M€ la saison dernière, Elye Wahi ne s’est toujours pas imposé à l’OM. Roberto De Zerbi préfère faire confiance à Neal Maupay mais l’ancien joueur du RC Lens possède toujours une belle cote en Europe…

Wahi intéresse Arsenal ?

Alors que l’avenir d’Elye Wahi ne semble plus s’inscrire à l’OM, un club anglais serait sur le dossier. Des rumeurs venant du nord de Londres font état d’un intérêt d’Arsenal pour l’attaquant de l’OM. Il faut dire que la saison dernière, avec le RC Lens, Elye Wahi avait fait beaucoup de mal aux Gunners, notamment lors de la rencontre aller (2-1).

«On verra dans les prochaines semaines»

Ce vendredi, en conférence de presse, Roberto De Zerbi a été interrogé sur la possible vente d’Elye Wahi cet hiver : « On verra. Pour l'instant, il n'y a rien. On verra dans les prochaines semaines. Il ne sera pas là dimanche car il est encore blessé. Son absence nous a pesé cette semaine. »