Mercato : L’OM veut faire affaire avec un top club en Angleterre !

Thomas Bourseau

A l’OM, le chantier semble perpétuel sur le mercato. Après douze recrues estivales en 2024, les décideurs de l’Olympique de Marseille ont déjà accueilli Luiz Felipe Ramos depuis le coup d’envoi du marché hivernal des transferts. Un autre défenseur serait attendu dans la cité phocéenne et il semblerait que Renato Veiga, joueur de Chelsea, plairait en interne.

L’Olympique de Marseille a déjà enregistré la venue de Luiz Felipe Ramos. L’international italien de 27 ans a signé un contrat d’une saison et demie au sein du club phocéen et ce, sans que l’OM n’ait eu à dégainer la moindre indemnité de transfert puisque le contrat de Felipe Ramos avait été rompu à Al-Ittihad.

Place au recrutement d’un second défenseur cet hiver ?

Et maintenant ? Si l’on se fie aux informations communiquées par La Provence avant l’ouverture du marché des transferts cet hiver, la volonté du comité directeur de l’OM était de mettre la main sur un défenseur central et un arrière latéral. Il manque donc à ce jour la recrue latérale pour l’OM. Il est question d’une potentielle signature de Nicola Zalewski comme Il Messaggero le soulignait jeudi. Mais le défenseur de 22 ans de la Roma ne serait pas l’unique piste explorée par la direction marseillaise.

Renato Veiga, le coup surprise de l’OM à Chelsea ?

A en croire Alfredo Pedulla, l’Olympique de Marseille garderait également un œil de l’autre côté de la Manche. Et plus précisément dans l’ouest de Londres à Chelsea.

La situation sportive de Renato Veiga, non florissante chez les Blues, pousserait le pensionnaire de Ligue 1 à éventuellement tenter un coup d’ici la clôture du mercato hivernal sur lequel le rideau tombera le 3 février prochain. Le polyvalent défenseur central et latéral gauche serait aussi courtisé par la Lazio et le Borussia Dortmund d’après le journaliste italien. Reste à savoir quel dénouement connaîtra le feuilleton Veiga à présent dans cette dernière quinzaine.