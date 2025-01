PSG - Transfert à 75M€ : Giroud annonce du lourd !

La rédaction

Le PSG devrait officialiser sa nouvelle recrue, Khvicha Kvaratskhelia, très bientôt. Il faudra cependant attendre un peu pour le voir jouer sous ses nouvelles couleurs. Un renfort de poids pour les Parisiens, qui s'est d'ailleurs fait valider par un champion du monde : Olivier Giroud. Le buteur français a fait les louanges de l'attaquant géorgien.

Le PSG a réalisé son premier gros coup de ce mercato d'hiver avec l'arrivée de Khvicha Kvaratskhelia. L'attaquant du Napoli devrait débarquer au Parc des Princes pour une somme avoisinant les 75 M€. Un renfort de poids pour les Parisiens, et c'est également l'avis du meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de France, Olivier Giroud.

« Il me plaît bien »

L'ancien buteur d'Arsenal s'est confié sur l'arrivée de Kvara au PSG : « Il est assez imprévisible, très fort en un contre un avec cette facilité à éliminer, mais également altruiste », peut-on lire dans les colonnes du Parisien. « Il me plaît bien et va apporter au PSG par son aptitude à faire marquer et à se montrer, lui-même, décisif », continue le champion du Monde.

Kvara bientôt parisien

L'international géorgien devrait être officialisé très bientôt. En effet, l'annonce de son arrivée est attendue dans les prochains jours, mais il faudra se montrer patient pour voir les premiers pas de Kvara avec le PSG. L'ancien Napolitain pourrait faire ses débuts face à Reims, au Parc des Princes, le 25 janvier.

À noter que la nouvelle recrue parisienne ne pourra pas aider son club pour les deux derniers matchs de la phase de groupes de la Ligue des champions face à Manchester City et Stuttgart.