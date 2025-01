OM : Un très gros transfert arrive !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour le moment assez discret, l'OM pourrait bien accélérer sur son mercato dans les prochaines heures. Notamment dans le sens des départs, avec un joueur qui est particulièrement concerné à savoir Elye Wahi. Recruté pour environ 25M€ l'été dernier, l'ancien avant-centre du RC Lens n'entrerait plus dans les plans du club phocéen. Au point que son transfert soit devenu un sujet très sérieux pour cette fin de mercato du côté de l'OM.

Depuis l'ouverture du mercato d'hiver, l'OM se montre assez discret avec simplement la signature de Luiz Felipe qui était libre de tout contrat. Côté départ, ça bouge également très peu puisque seul François-Régis Mughe a officiellement quitté le club, prêté à l'Athens Kallithéa avec une option d'achat. Cependant, cela pourrait rapidement accélérer.

Wahi poussé au départ ?

Et pour cause, selon les informations de La Provence, Elye Wahi pourrait bien quitter l'OM cet hiver. Recruté pour 25M€ en provenance du RC Lens l'été dernier, l'avant-centre n'a jamais convaincu et a même été grillé par Neal Maupay dans la hiérarchie. Son horizon à Marseille est donc bouché, d'autant plus que le club phocéen n'a plus que la Ligue 1 à disputer ce qui lui laissera peu d'options pour jouer.

Plusieurs clubs sont dans le coup pour le recruter

Et malgré ses prestations décevantes depuis le début de la saison, Elye Wahi serait pourtant très suivi sur le mercato. Selon La Provence, plusieurs équipes anglaises, ainsi qu'un club allemand se font de plus en plus pressants pour recruter l'ancien Lensois. Bournemouth et West Ham font par exemple parties des clubs intéressés. Cela pourrait donc être l'un des dossiers brûlants de la fin du mercato.