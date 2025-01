OM : Doublé par un crack, il prend une décision radicale !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Il fait partie des mystères du recrutement de l'OM l'été dernier. Arrivé pour 12M€ en provenance de Watford, Ismaël Koné était présenté comme un très joli transfert pour le club phocéen. Mais entre les blessures et les prestations décevantes, l'international canadien a perdu sa place, et voit même désormais Bilal Nadir devant lui dans la hiérarchie. Un départ n'était pas à exclure, mais malgré sa situation, Ismaël Koné ne veut pas entendre parler d'un transfert.

L'été dernier, l'OM a complétement chamboulé son effectif, recrutant pas moins de 12 nouveaux joueurs, dont certains se sont imposés et d'autres ont eu beaucoup plus de mal. Par conséquent, cet hiver, le club phocéen cherche à faire quelques réajustement en se séparant de ceux qui n'ont pas réussi à s'intégrer. Mais ce ne sera pas forcément évident.

Koné refuse de partir malgré sa situation

C'est le cas notamment d'Ismaël Koné. Recruté pour 12M€ en provenance de Watford, l'international canadien était présenté comme une belle affaire au moment de sa signature. Cependant, il a enchaîné les blessures au point de perdre sa place et de sortir de la rotation. Même le jeune Bilal Nadir semble être passé devant lui dans la hiérarchie aux yeux de Roberto De Zerbi. Mais selon La Provence, bien que l'OM n'aura pas dit non à un transfert de son joueur, Ismaël Koné quant à lui ne veut pas entendre parler d'un départ. Heureux à Marseille, il espère toujours s'imposer et veut profiter de Roberto De Zerbi afin de poursuivre sa progression.

Brassier et Wahi, les deux cas les plus chauds

En revanche, d'autres joueurs pourraient quitter l'OM cet hiver, c'est le cas d'Elye Wahi et Lilian Brassier, deux autres recrues estivales qui n'entrent plus dans les plans de Roberto De Zerbi. Un départ pourrait intervenir d'ici la fin du mercato, le 3 février. Les prochains jours s'annoncent très chauds à Marseille.