OM : «Tu ne fais pas du social !», De Zerbi se fait détruire en direct

Axel Cornic

L’élimination de la Coupe de France face au LOSC fait beaucoup de mal à l’Olympique de Marseille, qui semblait miser sur cette compétition pour ramener au moins un titre cette saison. Tout s’est décidé sur un détail avec la séance de tirs aux buts, mais certains observateurs estiment que Roberto De Zerbi aurait pu faire beaucoup mieux dans sa composition d’équipe.

Cette saison, l’OM n’avait que la Ligue 1 et la Coupe de France. Reste désormais plus que le Championnat, puisque les hommes de Roberto De Zerbi ont été sortis de la Coupe par le LOSC, après un match plein de rebondissements (1-1, 3-4 aux tab). Et les critiques ne manquent pas au lendemain de cette élimination qui sonne comme le premier échec du coach marseillais.

« Tu mets ton équipe-type, t'es obligé de mettre ton meilleur joueur quand même ?! »

C’est le cas avec Éric Di Meco, qui estime que De Zerbi n’aurait pas dû se passer de Geronimo Rulli, au profit de Jeffrey de Lange. « Tu mets ton équipe-type, t'es obligé de mettre ton meilleur joueur quand même ?! Comme un con je me mets devant la télé hier soir et je vois le deuxième gardien, je ne vois pas qui c’est, je suis désolé » a lancé l’ancien de l’OM, qui était de l’équipe qui a remporté la dernière Coupe de France en 1989.

« Rulli c’est le meilleur joueur olympien depuis le début de la saison, c’est le meilleur gardien de Ligue 1 »

« Moi j’ai connu des deuxièmes gardiens qui ne jouaient jamais, tu ne fais pas du social là ! » a poursuivi Di Meco, dans l’émission le Super Moscato Show. « Avec ce que Rulli a fait cette saison, il a déjà mangé le cerveau des adversaires, avant même le début des tirs au but. C’est le meilleur joueur olympien depuis le début de la saison, c’est le meilleur gardien de Ligue 1 avec peut-être Chevalier ».