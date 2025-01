Nouvelle polémique, l'OM crie à l'injustice !

Axel Cornic

Invité de l’émission Rothen s’enflamme ce mercredi, Pablo Longoria s’est exprimé au sujet de la récente polémique autour de son directeur sportif, Mehdi Benatia. Ce dernier a été expulsé en marge de la rencontre de Coupe de France face au LOSC, qui s’est décidée aux tirs au but (3-4).

Si la désillusion est grande après l’élimination de la Coupe de France, c’est surtout l’expulsion de Mehdi Benatia qui fait parler ce mercredi. Le directeur sportif de l’OM a été expulsé juste avant la séance de tirs aux buts pour un comportement vraisemblablement accusateur à l’encontre du corps arbitral, mais parallèlement la même situation semble avoir eu lieu du côté du LOSC, avec le président Olivier Létang.

« C’est un sentiment d’injustice »

Sur RMC Sport, c’est le président de l’OM qui a pris la parole pour évoquer ce sujet bouillant. « Un sentiment d’injustice sur l’expulsion de Benatia ? Naturellement oui. C’est un sentiment d’injustice pour une raison. On le voit depuis le début de la saison, j’en parle souvent, je ne change pas mon message qui est un message de cohérence et d’équité pour tout le monde » a déclaré Pablo Longoria. « On voit qu’à la mi-temps Benatia descend dans le tunnel pour essayer de calmer le coach, les joueurs, tout le monde et dire qu’il n’y avait pas but. Mais en même temps, voir ce qui s’est passé à la fin du match, c’est quelque chose que je suis surpris. Je n’accepte pas ».

« Je n’accepte pas ce type d’attaque. Quand quelqu’un attaque un membre de ma famille, je réagis. Et tous les collaborateurs sont de la famille » a poursuivi le boss de l’OM, dans Rothen s’enflamme. « Comme président, je défends la famille et comme institution on défend nos collaborateurs surtout dans un contexte où je ne comprends pas ce qui ne s’est pas passé. Surtout avec les explications après avec les arbitres. Ça doit être pareil des deux côtés, je ne vais pas mal parler d’Olivier Létang que je respecte énormément, on a une bonne relation. C’est quelque chose que je ne vais pas laisser passer ».