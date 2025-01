OM - Benatia : La réaction inattendue après la dernière polémique

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Alors que l’OM a été éliminé par le LOSC mardi en 16es de finale de la Coupe de France, Medhi Benatia a écopé d’un carton rouge après le but égalisateur de Luis Henrique. C’est son attitude avec le quatrième arbitre qui lui est reprochée, alors que celle d’Olivier Létang est tout aussi répréhensible. Ce dernier a d’ailleurs avoué que le directeur du football marseillais ne méritait pas d’être expulsé.

« Retrouvez-moi les images », a lancé Medhi Benatia mardi soir après l’élimination de l’OM face au LOSC en 16es de finale de la Coupe de France (1-1, 3-4 aux t.a.b.). Après le but égalisateur de Luis Henrique dans le temps additionnel, le directeur du football de Marseille a été expulsé par Clément Turpin. « On marque, je vais voir le 4e arbitre en lui disant : ''Dites-lui quand même qu'il y avait penalty''. Je sépare mon coach qui s'embrouillait avec M. Létang. Et M.Turpin vient me mettre un carton rouge de 50 mètres, le 4e arbitre me dit : '' Vous m'avez pointé du doigt et menacé'' », a expliqué Medhi Benatia au micro de beINSPORTS.

Medhi Benatia à l'OM : un départ inattendu ? La tension monte après son expulsion, des révélations à venir... ⚽

➡️ https://t.co/zFa7ApMbLz pic.twitter.com/4DEHMhivRs — le10sport (@le10sport) January 15, 2025

L’OM diffuse des images inédites

Les images de cet épisode, l’OM les a retrouvées et les a diffusées sur les réseaux sociaux au lendemain de la rencontre, et elles ne trompent pas. C’est dans un premier temps Olivier Létang qui est venu s’adresser au quatrième arbitre en l’attrapant par le bras, puis en le pointant du doigt avec son index. Ce qui n’a pas plu à Roberto De Zerbi, qui s’en est pris au président du LOSC, avant d’être calmé par Medhi Benatia. Ce dernier est ensuite lui aussi venu parler au quatrième arbitre, en le pointant du doigt à deux reprises, pour lui signaler une supposée faute non sifflée dans la surface sur Jonathan Rowe.

Létang : « Medhi ne mérite pas ce carton rouge »

Deux faits similaires, mais une seule personne a été sanctionnée, Medhi Benatia. Auprès de RMC Sport, Olivier Létang s’est d’ailleurs dit très surpris par l’expulsion du directeur du football de l’OM. Le président du LOSC a expliqué qu’il avait signalé au quatrième arbitre le fait que le temps additionnel avait été dépassé de 25 secondes et a déclaré à propos du carton rouge dont a écopé Medhi Benatia : « Medhi ne mérite pas ce carton rouge. »