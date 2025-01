Kvaratskhelia : Incroyable, le PSG a bouclé... son plan C ?

Axel Cornic

Star de la sélection géorgienne et du Napoli, Khvicha Kvaratskhelia devrait devenir la première recrue du Paris Saint-Germain en ce mois de janvier. Un gros investissement semble avoir été fait avec un transfert évalué entre les 70 et 80M€, alors même qu’il n’était pas vraiment la grande priorité parisienne avant le début du mercato.

Tout le monde s’attendait à un gros coup à Paris l’été dernier, afin de tourner la page Kylian Mbappé. Finalement, il devrait bien arriver, même si c’est avec quelques mois de retard ! Ces derniers jours, la piste menant à Khvicha Kvaratskhelia a pris de plus en plus d’ampleur au PSG et tout semble désormais bouclé pour son transfert en provenance du Napoli.

Kvaratskhelia arrive au PSG

A en croire les dernières indiscrétions sur le sujet, le PSG devrait verser entre 70 et 80M€ au club napolitain pour confirmer l’arrivée de l’international géorgien, qui viendrait renforcer l’attaque de Luis Enrique. Sauf surprises, il devrait être installé comme un titulaire indiscutable, avec des doutes notamment concernant le futur temps de jeu d’un Bradley Barcola ou d’un Désiré Doué.

Luis Campos voulait Garnacho ou Rashford

Ce mercredi, on apprend toutefois que le PSG souhaitait recruter d’autres profils en ce mois de janvier. Plus précisément Luis Campos, puisque Radio Punto Nuovo révèle que Kvaratskhelia n’était pas sa priorité ! Le directeur sportif parisien semblait plutôt vouloir recruter Alejandro Garnacho ou encore Marcus Rashford de Manchester United, deux dossiers sur lesquels il aurait beaucoup travaillé avant le début du mercato.