PSG : Transfert à 70M€, il arrive à Paris !

Ce sera très probablement l'un des très gros coups de l'hiver sur le marché des transferts. En effet, le PSG aurait trouvé un accord avec Naples pour le transfert de Khvicha Kvaratskhelia, estimé à 70M€. Et le dénouement de ce feuilleton est désormais très proche puisque l'international géorgien devrait arriver à Paris ce mercredi soir par le biais d'un vol privé.

Alors que le PSG a connu une première partie de saison durant laquelle le secteur offensif a parfois affiché ses lacunes, notamment en Ligue des champions, l'arrivée d'un renfort dans ce secteur de jeu a rapidement été souhaitée. Cela tombe bien puisque le club de la capitale s'apprête à frapper un très gros coup durant ce mercato d'hiver qui a ouvert ses portes le 1er janvier.

Khvicha Kvaratskhelia va signer au PSG !

En effet, le PSG aurait trouvé un accord avec Naples pour le transfert de Khvicha Kvaratskhelia. L'ailier géorgien devrait débarquer pour environ 70M€ en provenance du Sud de l'Italie. Six mois après s'être heurté à l'intensigeance du Napoli dans ce dossier, le PSG a cette fois-ci réussi à obtenir gain de cause pour réaliser ce qui ressemble déjà à l'un des plus gros transfert de l'hiver.

Une arrivée dès ce mercredi ?

Son arrivée au PSG serait même désormais imminente. En effet, le journaliste Valter De Maggio annonce que Khvicha Kvaratskhelia va très prochainement s'envoler pour Paris. « D'après les informations dont nous disposons, Kvara pourrait dire au revoir à ses compagnons aujourd'hui puis s'envoler dans la soirée dans un avion privé pour Paris », assure-t-il au micro de Radio Goal, sur Kiss Kiss Napoli avant d'assurer que « cela signifie que Naples a déjà préparé la situation post-Kvara ». Autrement dit, Naples pourrait très rapidement annoncer le nom du successeur de Kvaratskhelia, alors que le mercato reste ouvert jusqu'au 3 février. Les prochaines heures s'annoncent donc brûlantes dans ce dossier.