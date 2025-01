Loin du PSG, Kolo Muani va s’éclater !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Ce n'est plus qu'une question de temps avant que Randal Kolo Muani ne devienne un joueur de la Juventus. L'attaquant du PSG va être prêté sans option d'achat avec l'ambition de retrouver un gros temps de jeu. Cela tombe bien, au sein de l'effectif de Thiago Motta, l'international français devrait pouvoir se régaler grâce à sa polyvalence.

Tout s'accélère déjà sur le mercato du PSG. Le club de la capitale est effectivement sur le point de recruter Khvicha Kvaratskhelia, qui était déjà dans le viseur des Parisiens l'été dernier. Un transfert à 70M€ est annoncé, ce qui représente déjà l'un des plus jolis coups de ce mercato d'hiver.

Kolo Muani prêté à la Juventus

Mais le PSG est loin d'en avoir terminé. En effet, une autre officialisation devrait tomber dans les prochaines heures, à savoir celle concernant Randal Kolo Muani. Selon les informations de L'EQUIPE, l'attaquant français va effectivement rejoindre la Juventus sous la forme d'un prêt sans option d'achat mais avec prise en charge intégrale du salaire.

Une place de titulaire l'attend à Turin ?

L'objectif pour le PSG est donc que Randal Kolo Muani joue beaucoup, et cela tombe bien puisqu'il devrait disposer d'un temps de jeu important. Et pour cause, Dusan Vlahovic est le seule avant-centre disponible de la Juventus, mais son rendement est loin de satisfaire Thiago Motta qui pourrait rapidement aligner Kolo Muani à sa place. Arkadiusz Milik est toujours présent à la Vieille Dame, mais il n'a pas joué de la saison à cause d'une opération au ménisque et son retour a même été retardé à cause de pépins musculaires. Et quoi qu'il en soit, l'international français apporte un profil totalement différent de ceux de Milik et Vlahovic ce qui devrait lui permettre de beaucoup jouer. D'autant plus que Randal Kolo Muani peut également être utilisé sur un côté. Et même si la concurrence y est plus rude notamment face à Francisco Conceiçao et Kenan Yildiz, le joueur prêté par le PSG devrait avoir son mot à dire et s'éclater à la Juventus après une première partie de saison durant laquelle il aura été très peu utilisé.