Mercato - PSG : Une icône de QSI appelle Al-Khelaïfi pour boucler une opération !

C'est en passe d'être officiel, Randal Kolo Muani devrait filer vers la Juventus où il sera prêté sans option d'achat par le PSG. Une transaction qui a largement été menée par un certain Thiago Motta. L'ancien milieu de terrain parisien est l'entraîneur de la Vieille Dame depuis l'été dernier, et c'est lui qui a fait le forcing pour attirer l'ancien Nantais.

Le mercato d'hiver du PSG est bien plus animé que ce à quoi l'on pouvait s'attendre. En effet, le club de la capitale s'apprête à réaliser le premier très gros coup de l'hiver avec l'arrivée imminente de Khvicha Kvaratskhelia. L'ailier géorgien du Napoli devrait s'engager dans les prochaines heures avec le PSG qui déboursera environ 70M€ pour son transfert.

Kolo Muani fonce vers la Juve

Une arrivée qui a directement poussé un autre joueur au départ à savoir Randal Kolo Muani. L'international français n'entrait plus dans les plans de Luis Enrique et va donc filer du côté la Juventus sous la forme d'un prêt sec, donc sans option d'achat.

Thiago Motta prend les choses en main pour Kolo Muani

Et selon les informations de L'EQUIPE, cette opération a été rendue possible par un homme : Thiago Motta. L'entraîneur de la Juventus a activé ses contacts au sein du PSG où il a joué entre 2012 et 2018, avant d'entraîner les U19. Le technicien italien a ainsi appelé Nasser Al-Khelaïfi puis le joueur lui-même pour le convaincre de signer. Randal Kolo Muani a ainsi été convaincu.