Antoine Dupont en Gironde, la signature à plusieurs millions d'euros

Fort de son statut de grande star du XV de France et du Stade Toulousain depuis maintenant plusieurs années, Antoine Dupont profite des avantages financiers que tout cela offre. Et le demi de mêlée s'est d'ailleurs fait construire une magnifique villa en Gironde, sur le Bassin d’Arcachon, estimée à plusieurs millions d'euros.

Natif de Lannemezan, Antoine Dupont a donc grandi au pied des Pyrénées. Mais l'évolution de sa carrière a contraint le demi de mêlée à quitter ses terres natales depuis maintenant dix ans, d'abord pour rejoindre Castres à 17 ans, et ensuite Toulouse à tout juste 20 ans. Des choix de vie qui ont porté leurs fruits pour Dupont, désormais leader incontestable du XV de France et référence du rugby mondial. Et le Sud-Ouest n'est jamais très loin dans son esprit...

Magnifique villa pour Dupont sur le bassin d'Arcachon

Selon les révélations de La Dépêche du Bassin, Antoine Dupont s'est fait construire une superbe villa sur le très prisé bassin d'Arcachon, et plus exactement à la commune de la Teste-de-Buch. La star du XV de France n'a pas fait les choses à moitié : 1 113 m² de terrain, une surface habitable de 310 m² ainsi qu'une piscine, le tout dans la station balnéaire testerine, située à proximité du quartier de Pyla-sur-Mer. Une folie à plusieurs millions d'euros pour le joueur du Stade Toulousain, qui s'est donc trouvé un endroit idéal pour passer ses vacances et profiter du peu de temps de repos qui lui sera accordé.

D'autres célébrités dans le coin

Antoine Dupont n'est pas la seule célébrité à profiter de la beauté du coin, loin de là, puisque Jean-Pierre Papin, Pascal Obispo ou encore Xavier Niel y ont également leurs petites habitudes, au même titre que d'autres grands noms du rugby comme Bernard Laporte, Mathieu Jalibert et Cameron Woki. De belles soirées en perspective donc pour le capitaine du XV de France...