F1 : Inquiet pour sa vie privée, Charles Leclerc lâche un coup de pression !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que les calendriers de F1 sont de plus en plus chargés, la saison 2025 ne fera pas exception avec une nouvelle fois 24 courses au rendez-vous. Un rythme effréné pour les pilotes qui enchaînent parfois trois Grands Prix et trois week-ends de suite. Charles Leclerc assure d'ailleurs que c'est le maximum acceptable, sans quoi il deviendra impossible de gérer l'équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Cette saison encore les pilotes de Formule 1 ont connu une année bien chargée. Et pour cause, 24 courses ont eu lieu entre le 2 mars et le 8 décembre. Ce sera la même chose en 2025 et cela ne cesse d'augmenter ces derniers temps alors qu'au début des années 2000, les pilotes s'inquiétaient déjà de saison à 16 ou 17 courses. Interrogé sur la charge que cela représente, Charles Leclerc reconnaît que c'est difficile de gérer sa vie privée dans ces conditions et qu'il ne faudrait pas que d'autres courses s'ajoutent au calendrier.

2025 calendar locked in 🔒



Which Grand Prix are you most excited for this year? pic.twitter.com/Hb76XdS6Nz — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) January 12, 2025

«Là où je me bats le plus, c'est plus pour la vie privée»

« Mon point de vue ne change pas. Je pense toujours que 24 est le maximum. Moi-même, personnellement, je ne suis pas si fatigué, comme je l'ai dit plusieurs fois dans le passé. Je pense que les pilotes voyagent dans les meilleures conditions possibles. Nous restons dans les meilleures conditions possibles. Nous faisons tout. Nous avons une équipe pour la récupération, nous avons beaucoup de choses à mettre en place pour que nous soyons à 100 % de la première à la dernière course. Les choses sont beaucoup plus difficiles pour les membres de l'équipe. Et cela doit être gardé à l'esprit par la F1 », lâche le pilote Ferrari dans des propos rapportés par F1i, avant de poursuivre.

«J'ai toujours l'impression que 24 est probablement le maximum raisonnable»

« Là où je me bats le plus, c'est plus pour la vie privée. L'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Bien sûr, avec la vie privée ça devient de moins en moins facile au fur et à mesure que vous ajoutez des courses. D'un autre côté, je suis également en mesure d'amener ma famille à des courses et de vivre pour ma passion. Je ne peux donc pas me plaindre, mais j'ai toujours l'impression que 24 est probablement le maximum raisonnable », ajoute Charles Leclerc.