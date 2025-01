Le PSG perd quatre stars !

Amadou Diawara

Ce mercredi soir, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi affronte Espaly en 16ème de finale de la Coupe de France. Pour cette rencontre, Luis Enrique composera sans quatre stars de son XI type. En effet, Marquinhos, Gianluigi Donnarumma, Ousmane Dembélé et Achraf Hakimi ne figurent pas dans le groupe du PSG pour cette rencontre.

🏆 Le groupe pour le match de Coupe de France ce soir ! 🔴🔵 pic.twitter.com/l2L834Hiq9 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 15, 2025

Ce mercredi matin, le PSG a dévoilé sa liste de joueurs convoqués pour le duel face à Espaly en Coupe de France. Et Luis Enrique n'a pas inscrit Gianluigi Donnarumma, Marquinhos, Achraf Hakimi et Ousmane Dembélé dans son groupe. Si Marquinhos est blessé et Ousmane Dembélé est malade, Gianluigi Donnarumma et Achraf Hakimi semblent être laissés au repos par le coach du PSG.

Présent en conférence de presse ce mardi après-midi, Luis Enrique avait déjà annoncé son choix de ne pas convoquer Marquinhos, et ce, par précaution. « Je ne suis pas inquiet du tout. Sa blessure est très légère, mais nous ne voulons pas lui faire courir de risque. Il ne sera pas là demain (mercredi), mais ce n'est pas inquiétant. Il pourrait jouer demain, mais ça n'a pas de sens de prendre des risques », a confié le technicien du PSG.