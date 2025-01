OM : Il menace de partir juste après avoir signé ?

Amadou Diawara

Il y a tout juste une semaine, Medhi Benatia est devenu officiellement le nouveau directeur sportif de l'OM. Et pourtant, l'ancien joueur marocain pourrait déjà claquer la porte du Vélodrome. Expulsé par Clément Turpin ce mardi soir, Medhi Benatia a dénoncé une injustice, avant d'annoncer qu'il devrait peut-être quitter l'OM pour ne plus revivre de telles mésaventures.

Lors du choc entre l'OM et le LOSC en 16ème de finale de la Coupe de France, Medhi Benatia s'est fait expulser peu après l'égalisation marseillaise au Vélodrome (1-1, 3-4). Lors d'un entretien accordé à BeIN SPORTS après le coup de sifflet final de la rencontre, le directeur sportif olympien a dénoncé un scandale, avant d'annoncer qu'il pourrait quitter son poste pour ne plus revivre ce genre de mésaventures. Et pourtant, le Marocain exerce sa nouvelle fonction à l'OM depuis tout juste une semaine.

«Il faut peut-être que je pose ma démission»

« Ce soir (mardi), ce que je viens de vivre, c'est grave. On marque, je vais voir le quatrième arbitre (Jérémy Stinat) pour lui dire qu'il y avait pénalty (sur Rowe). Au passage, j'enlève mon coach qui est en train de se disputer avec Olivier Létang. Il y a beaucoup de monde à ce moment-là, une quinzaine de personnes. Clément Turpin arrive de 50m, il vient là et 'paf' rouge ! Je reviens voir le quatrième arbitre qui me dit que je l'ai menacé avec le doigt. Je sais que je n'ai pas le droit de parler, je l'ai très bien compris. Je n'ai pas le droit de travailler, je le sais très bien », a pesté Medhi Benatia, avant d'en rajouter une couche.

«Il faut peut-être que je trouve un autre boulot»

« (Je suis) Déçu de l'intérieur. (Je n'ai) jamais vécu ça. Je ne vais voir personne, si c'est pour prendre 25 matchs. C'est frustrant, je veux juste travailler. Je ne comprends pas. Quand on ne dit rien ça ne va pas, quand on dit quelque chose ça ne va pas non plus. Il faut peut-être que je pose ma démission et que je trouve un autre boulot. Qu'est-ce que j'ai fait pour avoir ce traitement ? (...) Comment faire pour que l'OM soit traité correctement ? », a déploré Medhi Benatia, le directeur sportif de l'OM.