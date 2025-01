«C’est grave», l’OM explose avec une nouvelle polémique !

Amadou Diawara

Mené 1-0 par le LOSC ce mardi soir, l'OM a égalisé à la toute dernière minute du temps réglementaire, et ce, grâce à Luis Henrique. Peu de temps après le but marseillais, Medhi Benatia s'est fait expulser par Clément Turpin, l'arbitre de la rencontre. Après l'élimination de l'OM en 16ème de finale de la Coupe de France, le directeur sportif du club a dénoncé un scandale.

Qualifié pour les 16èmes de finale de la Coupe de France, l'OM s'est frotté au LOSC ce mardi soir au Vélodrome. Toutefois, les hommes de Roberto De Zerbi se sont inclinés à l'issue de la séance des tirs au but (1-1, 3-4). Peu après le but égalisateur de Luis Henrique, Medhi Benatia s'est fait expulser par Clément Turpin, l'arbitre de la rencontre. Interrogé au micro de BeIN SPORTS, le directeur sportif de l'OM a poussé un énorme coup de gueule.

«Il me dit que je l'ai menacé avec le doigt»

« Ce soir (mardi), ce que je viens de vivre, c'est grave. On marque, je vais voir le quatrième arbitre (Jérémy Stinat) pour lui dire qu'il y avait pénalty (sur Rowe). Au passage, j'enlève mon coach qui est en train de se disputer avec Olivier Létang. Il y a beaucoup de monde à ce moment-là, une quinzaine de personnes. Clément Turpin arrive de 50m, il vient là et 'paf' rouge ! Je reviens voir le quatrième arbitre qui me dit que je l'ai menacé avec le doigt. Je sais que je n'ai pas le droit de parler, je l'ai très bien compris. Je n'ai pas le droit de travailler, je le sais très bien », a pesté Medhi Benatia, avant d'en rajouter une couche.

«Il faut être un imbécile»

« Quand on parle, on n'est pas écouté, ce n'est pas grave. Mais là, il y a pénalty. On n'a rien dit sur le moment. Je ne dis rien sur le pénalty, mais je vais dire quelque chose de mal à l'arbitre alors qu'on a marqué. Il faut être un imbécile. Le quatrième arbitre me dit 'vous m'avez menacé avec le doigt'. Ça, c'est carton rouge ? Il n'y a pas de VAR, mais il y a faute. Il n'y a pas de VAR, je le comprends. J'ai simplement dit au moment du but de Luis Henrique: 'dites-lui maintenant que c'est fini qu'il y avait pénalty'. Et il me dit que je l'ai menacé avec le doigt. Moi, je n'ai pas le droit de parler... Pourquoi je n'ai pas le droit de parler ? Pourquoi il y a 25 personnes autour et moi quand je parle, Monsieur Turpin fait 50m et me met le rouge ? Qu'est-ce que j'ai de différent des autres ? Je n'ai pas le droit de défendre mon équipe », a conclu Medhi Benatia après le coup de sifflet final d'OM-LOSC.