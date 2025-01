Le dernier coup du PSG fait jubiler Deschamps !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après avoir accéléré pour boucler le transfert de Khvicha Kvaratskhelia, le PSG devrait prochainement boucler le départ de Randal Kolo Muani. L'attaquant français devrait être prêté à la Juventus pour se relancer. Une aubaine pour Didier Deschamps qui doit être rassuré de voir l'un de ses joueurs rejoindre un club dans lequel il pourrait retrouver du temps de jeu.

Très actif depuis le début du mercato, le PSG est en train de réaliser tous ses objectifs. Le premier d'entre eux était de recruter un nouvel élément offensif, ce qui est en passe d'être fait avec la signature imminente de Khvicha Kvaratskhelia. Et le dégraissage prend également forme.

Le PSG s'apprête à frapper fort dans ce mercato ! 🧐 Qui sera le prochain atout à rejoindre l’équipe après Kvaratskhelia ?

➡️ https://t.co/5IbkI4Xva6 pic.twitter.com/20WhcqWa0D — Le10Sport_PSG (@le10sport_psg) January 15, 2025

Kolo Muani file vers la Juventus

En effet, Randal Kolo Muani va quitter le PSG afin de s'engager avec la Juventus sous la forme d'un prêt sans option d'achat comme le révèle L'EQUIPE. La Vieille Dame va prendre en charge l'intégralité du salaire de l'ancien Nantais qui va donc pouvoir se relancer en Serie A.

Deschamps soulagé ?

Une nouvelle que Didier Deschamps a du prendre avec soulagement. Et pour cause, le sélectionneur de l'équipe de France n'a jamais caché qu'il espérait que Randal Kolo Muani obtienne plus de temps de jeu, ce qui sera le cas lors de la seconde partie de saison à la Juventus. Un club que Didier Deschamps adore et connaît par cœur.