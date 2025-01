Officiel : Le PSG annonce un renfort !

Amadou Diawara

Victime d'une rupture du tendon d'Achille le 26 février, Presnel Kimpembe a repris les entrainements collectifs avec le PSG depuis plusieurs semaines. Toutefois, le numéro 3 parisien n'a pas encore rejoué en match officiel. Après avoir annoncé que Presnel Kimpembe pourrait faire son grand retour ce mercredi soir contre Espaly, Luis Enrique l'a convoqué.

Lors du Classique du 26 février 2023 entre le PSG et l'OM, Presnel Kimpembe a été victime d'une rupture du tendon d'Achille. De retour aux entrainements collectifs de son club depuis plusieurs semaines, l'international français n'a pas encore repris la compétition. Et pourtant, Presnel Kimpembe a été convoqué par Luis Enrique pour le déplacement au Bayern le 26 novembre, mais il ne figurait pas sur la feuille de match. Par la suite, le numéro 3 du PSG n'a plus été rappelé par son coach. Mais heureusement pour Presnel Kimpembe, il pourrait être relancé ce mercredi soir contre Espaly.

🏆 Le groupe pour le match de Coupe de France ce soir ! 🔴🔵 pic.twitter.com/l2L834Hiq9 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 15, 2025

«Il est prêt à aider l'équipe»

Présent en conférence de presse ce mardi après-midi, Luis Enrique a annoncé que Presnel Kimpembe pourrait faire son grand retour ce mercredi soir contre Espaly. « Demain (mercredi) est un match idéal pour voir certains joueurs. Après avoir parlé avec Presnel (Kimpembe), pour voir s'il se sent prêt à jouer, il se sent mieux, il a pu s'entrainer avec l'équipe au cours de ce mois. C'est important de partager avec le joueur pour voir quel est son état. Il est prêt à aider l'équipe », a confié l'entraineur du PSG.

Kimpembe est dans le groupe du PSG

Ce mercredi matin, le PSG a dévoilé son groupe de joueurs convoqués pour son 16ème de finale de la Coupe de France contre Espaly. Et Presnel Kimpembe figure bien dans cette liste, au même titre que Lucas Hernandez, également revenu de blessure depuis peu. Reste à savoir si Luis Enrique lui donnera du temps de jeu.