PSG : L’annonce officielle qui refroidit le Qatar !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le conflit entre Nasser Al-Khelaïfi et Anne Hidalgo. Alors qu'elle présentait ses vœux à l'Hôtel de Ville, la Maire de Paris a confirmé que le Parc des Princes ne sera pas vendu au PSG. Une position ferme, qui pousse la direction du club à envisager un déménagement. Plusieurs sites situés en région parisienne ont déjà été visités.

Le bras de fer entre Nasser Al-Khelaïfi et Anne Hidalgo se poursuit. Le président du PSG a beau réclamé le Parc des Princes pour augmenter les revenus de son club, il se heurte à un mur. Propriétaire du stade, la Ville de Paris, représentée par Anne Hidalgo, a fait savoir à de nombreuses reprises qu’une vente n’était pas d’actualité. Alors qu’elle présenté ses vœux à ses électeurs ce mercredi à l'Hôtel de ville, la Maire de Paris en a remis une couche.

Le PSG à l'assaut de Khvicha ! 💥 Un transfert à 70M€ qui pourrait changer la donne cet hiver. Restez connectés pour la suite !

➡️ https://t.co/aQp3pv8fnd pic.twitter.com/8D6qQfLi30 — le10sport (@le10sport) January 14, 2025

Le nouveau message envoyé au Qatar

« Il y a une chose qu’on ne fera pas en 2025. En même temps, je ne l’avais pas promis. Non, on ne vendra pas le Parc des Princes » a-t-elle déclaré dans des propos rapportés par Le Parisien, comme pour remuer le couteau dans la plaie. Dans le même temps, Hidalgo a émis le souhait de voir « le PSG rester à Paris ». Mais la formation entraînée par Luis Enrique n’a pas attendu cette sortie pour envisager d’autres options, notamment celle d’un déménagement.

Le PSG enchaîne les visites

« C'est trop facile de dire maintenant que le stade n'est plus à vendre. On sait ce que l'on veut, on a gâché des années à vouloir acheter le Parc. C'est fini maintenant, on veut bouger du Parc » avait confié Al-Khelaïfi en février dernier. Dernièrement, une délégation du club s’est rendue à Massy en région parisienne pour visiter plusieurs terres agricoles. Reste à savoir si le départ prévu d’Anne Hidalgo en 2026 relancera ce dossier.