Kvaratskhelia - PSG : Luis Enrique tape du poing sur la table !

Axel Cornic

Le Paris Saint-Germain devrait annoncer son premier gros coup de l’hiver, avec l’arrivée de Khvicha Kvaratskhelia en provenance du Napoli. Cette piste ne semblait toutefois pas faire l’unanimité au sein du club parisien et il a fallu que Luis Enrique insiste, pour que les négociations accélèrent et qu’un accord soit trouvé.

L’attaque du PSG devrait changer de visage après une première partie de saison en demi-teinte. Le choix semble avoir été fait d’offrir un gros renfort à Luis Enrique dans ce secteur de jeu et c’est Khvicha Kvaratskhelia qui devrait débarquer dans les prochains jours, voire même les prochaines heures. Son transfert devrait vraisemblablement couter entre 70 et 80M€, bonus compris.

Luis Campos voulait Rashford ou Garnacho

C’est un très gros coup que pourrait donc signer le PSG, avec l’arrivée d’une des grandes stars du championnat italien. Pourtant, Radio Punto Nuovo nous apprend ce mercredi que Luis Campos avait d’autres idées en tête pour renforcer l’attaque parisienne cet hiver. Il semblait en effet viser Alejandro Garnacho ou Marcus Rashford de Manchester United, mais a finalement été poussé à virer sur l’international géorgien du Napoli.

Luis Enrique aurait insisté pour Kvaratskhelia

Et il y aurait un homme derrière ce choix : Luis Enrique. D’après les informations de la radio napolitaine, le coach du PSG aurait poussé Luis Campos à relancer la piste menant à Khvicha Kvaratskhelia après l’échec de l’été dernier, insistant même pour qu’un effort soit fait et que le joueur arrive dès ce mercato de janvier. Reste à voir si cela se révèlera payant et qu’il réussira à relancer l’ailier de 23 ans, qui ne traverse pas la meilleure période de sa carrière depuis désormais un an.