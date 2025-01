Luis Enrique dit non à deux gros transferts au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Pour son premier transfert de l'hiver, le PSG a frappé très fort puisque les Parisiens vont enrôler Khvicha Kvaratskhelia pour environ 70M€ en provenance de Naples. Mais avant de boucler le transfert de l'international géorgien, le club de la capitale avait tenté de recruter deux autres ailiers, recalés par Luis Enrique.

Luis Enrique dit non à Rashford et Garnacho

En effet, selon les informations de Radio Punto Nuovo, Alejandro Garnacho et Marcus Rashford étaient sur la longue liste des ailiers recherchés par le PSG cet hiver. Cependant, Luis Enrique a décidé de ne pas donner suite puisque les profils des deux joueurs de Manchester United ne correspondaient pas à ce que voulait le technicien espagnol. Le PSG a donc accéléré pour recruter Khvicha Kvaratskhelia.

Naples va en profiter ?

Par conséquent, Naples pourrait en profiter. Et pour cause, le club italien cherche un successeur à Khvicha Kvaratskhelia et s'intéresserait notamment à Alejandro Garnacho. La piste menant à Edon Zhegrova serait également étudiée pour remplacer le Géorgien.