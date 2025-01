F1 - Hamilton/Ferrari : Chaos total en Italie, c’est la panique !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Officiellement sous contrat avec Ferrari depuis le 1er janvier, Lewis Hamilton fera ses grands débuts au volant d'une monoplace rouge à Fiorano le 21 janvier prochain. Une date très attendues par tous les fans de F1, mais surtout par les Tiffosi qui devraient être très nombreux pour l'occasion. Au point que l'inquiétude commence à grandir en Italie concernant l'organisation de cet évènement.

Il y a un an, Ferrari annonçait le transfert du siècle en Formule 1 en officialisant la signature de Lewis Hamilton à partir de 2025. Une annonce retentissante dans le monde de la F1 puisque pour la première fois de sa carrière le pilote Britannique ne sera pas dans une monoplace propulsée par un bloc Mercedes, et surtout, il tentera d'entrer dans l'histoire en décrochant un huitième titre mondiale au sein de l'écurie la plus légendaire du paddock.

Déjà une «Hamilton mania» en Italie

Par conséquent, les premiers tours de roue de Lewis Hamilton seront très attendus. Cela tombe bien puisque le 21 janvier, le septuple champion du monde montera pour la première fois dans le baquet de la Ferrari sur le circuit de Fiorano qui appartient à l'écurie italienne. Des premiers tests non officiels pour le Britannique qui sont attendus avec impatience en Italie où une ambiance de « Hamilton mania » est décrite par le journaliste Robert Chinchero, intervenant sur le podcast James Allen on F1.

La crainte d'un chaos le 21 janvier ?

D'ailleurs, Robert Chinchero annonce que dans Maranello « les rues autour du circuit seront bondées », ce qui peut poser des problèmes d'organisation et de sécurité. « C’est quelque chose qu’on n’a pas vu depuis des décennies », ajoute le journaliste. Le 21 janvier sera donc une date très attendue pour les fans de Ferrari qui tenteront d'apercevoir les premiers tours de roue de Lewis Hamilton, avant les débuts officiels du Britannique à l'occasion des essais hivernaux de présaison programmés du 26 au 28 février à Bahreïn.