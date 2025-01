Officiel : L’OM contre-attaque en pleine polémique !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Au lendemain de son élimination face au LOSC en Coupe de France, l’Olympique de Marseille a défendu vigoureusement Medhi Benatia. Après l'égalisation de Luis Henrique, une altercation a conduit au carton rouge du dirigeant phocéen. Le club a publié une vidéo pour éclaircir les événements, réclamant équité et transparence.

Ce mercredi, l’OM s’est incliné face au LOSC en 16es de finale de Coupe de France (1-1, 3-4 t.a.b.). Une rencontre marqué par un moment de tension après l’égalisation de Luis Henrique au bout du temps additionnel, provoquant l’expulsion de Medhi Benatia par Clément Turpin. « Ce soir, ce que je viens de vivre, c'est grave », a réagi quelques minutes plus tard le directeur du football de l’OM au micro de BeIN Sports. Au lendemain de la polémique, l’Olympique de Marseille a communiqué, défendant le Marocain en publiant une vidéo de la séquence.

Soucieux d’apporter la plus grande transparence sur les instants ayant suivi le but égalisateur de Luis Henrique, hier soir, et ayant mené à l’exclusion de son Directeur du football, Medhi Benatia, l’Olympique de Marseille a décidé de diffuser la séquence.



Notre jeu, notre… pic.twitter.com/WdAIt73jdF — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) January 15, 2025

« Notre jeu, notre sport, notre club, nos supporters, notre ville méritent un traitement équitable et cohérent »

« Soucieux d’apporter la plus grande transparence sur les instants ayant suivi le but égalisateur de Luis Henrique, hier soir, et ayant mené à l’exclusion de son Directeur du football, Medhi Benatia, l’Olympique de Marseille a décidé de diffuser la séquence, a publié l’OM sur son compte X, accompagné d’une vidéo explicative de la scène sur laquelle on voit notamment Olivier Létang, président du LOSC, et Medhi Benatia. Notre jeu, notre sport, notre club, nos supporters, notre ville méritent un traitement équitable et cohérent. »

« Il y a un acharnement, je n'ai plus le droit de parler. »

« Il y avait du monde, j'ai demandé au 4e arbitre de dire à Turpin qu'il y avait quand même penalty (sur Jonathan Rowe) et il a dit que je l'ai menacé. Je sais que je ne peux rien dire, mais retrouvez-moi les images, s’était défendu le dirigeant phocéen mardi soir. On marque, je vais voir le 4e arbitre en lui disant : ''Dites-lui quand même qu'il y avait penalty''. Je sépare mon coach qui s'embrouillait avec M. Létang. Et M.Turpin vient me mettre un carton rouge de 50 mètres, le 4e arbitre me dit : ''V vous m'avez pointé du doigt et menacé''. (...) Pourquoi j'ai pas le droit de parler et de défendre mon équipe ? Il y a un acharnement, je n'ai plus le droit de parler. » Sur la vidéo publiée par l’OM, il est indiqué que Medhi Benatia a bien pointé du doigt, un geste qui servait à « désigner la surface de réparation ».