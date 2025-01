OM : De Zerbi se fait recaler en direct !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le seizième de finale de Coupe de France entre l'OM et le LOSC (1-1, 3-4 t.a.b) a été marqué par quelques moments de tension au bord de la pelouse. L'intervention d'Olivier Létang auprès du quatrième arbitre a provoqué la colère de Mehdi Benatia, mais aussi celle de Roberto de Zerbi. La réponse du président lillois a été ferme.

La fin du match entre l’OM et le LOSC a donné lieu à quelques explications tendues entre Olivier Létang et Mehdi Benatia, exclu par Clément Turpin. Le président du LOSC est descendu sur le bord de la pelouse pour discuter avec le quatrième arbitre, ce qui a provoqué la colère du nouveau directeur du football de l’OM, mais aussi celle de Roberto de Zerbi.

De Zerbi pousse un coup de gueule

« Expliquez-moi pourquoi le président de Lille (Olivier Létang) descend sur le terrain parler avec le quatrième arbitre, pour la deuxième fois ici car il l'a fait en L1 ? Le président de la République pourrait le faire, mais le président d'un club ? Sa place est en tribunes et si personne ne lui dit quelque chose, moi je vais le lui dire. Je n'ai pas vu Pablo Longoria (le président de l'OM) parler avec le quatrième arbitre. Beaucoup de choses sont étranges et j'ai du mal à les comprendre » a confié le coach de l’OM en conférence de presse.

« Qu'il fasse son métier d'entraîneur »

En zone mixte, Olivier Létang a répondu à cette attaque. « Je ne lui ai pas parlé, pas adressé la parole. Qu'il fasse son métier d'entraîneur et tout ira bien. Je ne lui ai pas parlé donc je ne peux pas vous dire quelque chose. J'ai simplement évoqué le fait que M. l'arbitre ait fait jouer 25 secondes en plus du temps additionnel mais ça s'est très bien terminé avec M. Stinat donc je ne sais pas pourquoi l'entraîneur de l'Olympique de Marseille est venu me parler car je ne m'adressais pas à lui » a confié le président du LOSC.