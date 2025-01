PSG : Le transfert de Kvaratskhelia sème la panique en Ligue 1 !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

L'été dernier, le PSG avait fait le forcing pour tenter de recruter Khvicha Kvaratskhelia. En vain face à l'intransigeance du Napoli dans ce dossier. Mais ce n'était que partie remise puisque l'ailier géorgien va finalement signer à Paris dans le prochaines heures. Un transfert qui pourrait avoir des conséquences en Ligue 1 puisque Naples vise Edon Zhegrova pour le remplacer. Mais Olivier Létang ne l'entend pas de cette oreille.

Le PSG va probablement signer le premier très gros transfert de l'hiver avec l'officialisation imminente de l'arrivée de Khvicha Kvaratskhelia qui devrait débarquer pour 70M€. Une arrivée qui va pousser Naples à chercher un successeur à l'international géorgien et parmi les pistes étudiées, le club italien apprécierait notamment le profil d'Edon Zhegrova. Une situation inquiétante pour le LOSC qui pourrait subir le transfert de Kvaratskhelia au PSG. Cependant, Olivier Létang n'a aucune intention de lâcher son ailier cet hiver.

Zhegrova pour remplacer Kvaratskhelia ?

« Notre position est très claire, c’est que l’on souhaite conserver nos joueurs. Même si certains font l’objet de sollicitations, cela concerne tous les joueurs qui ont du temps de jeu et sont importants… Edon fait partie des joueurs qui comptent, il a joué et performé. Il fait partie d’une aventure humaine, tous ensemble et personne ne quittera le navire avant la fin de saison et le mois de mai », lâche le président du LOSC en zone mixte après la victoire contre l'OM.

Létang sort les barbelés !

Pour l'occasion, Edon Zhegrova était d'ailleurs absent de la pelouse du Vélodrome mardi soir. Handicapé par une petite blessure, l'ailier sera toutefois prochainement de retour comme l'ajoute Olivier Létang : « Ce n’est pas une pubalgie. Il a un problème sur l’insertion d’un tendon. C’est très douloureux, mais ça se guérit petit à petit. Il était prévu qu’il puisse éventuellement faire son retour pour le match contre Nice (vendredi). On en saura plus mercredi ou jeudi ». Mais une chose est sûre à en croire le président du LOSC, Edon Zhegrova sera toujours Lillois lors de cette seconde partie de saison.