OM : McCourt se lance dans une opération à 100M€

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

En parallèle de ses activités à l'OM, Frank McCourt a lancé un groupe, McCourt Global, très influent dans le domaine de l'immobilier, des médias, mais aussi de la technologie. Très porté sur les nouvelles manières de communiquer, l'homme d'affaires américain envisagerait de racheter les activités américaines du groupe chinois Tik Tok.

Discret à Marseille, Frank McCourt fait parler de lui dans un tout autre domaine. Par le biais de son groupe, Project Liberty, le propriétaire de l’OM s’est fixé pour objectif d’aider les gens à contrôler leur vie numérique. Mais l’Américain pourrait se faire une place encore plus grande dans le milieu en rachetant un géant, Tik Tok.

Un talent de l'OM sur le départ ! Enzo Sternal, 17 ans, pourrait bientôt briller en Belgique. À suivre de près! ⚽

➡️ https://t.co/eiXTXriAAe pic.twitter.com/5MyMCzgbby — le10sport (@le10sport) January 14, 2025

McCourt voudrait racheter Tik Tok

Comme indiqué par Le Figaro, McCourt souhaiterait racheter les activités américaines du groupe chinois. Certains échos évoquent une possible offre à 100M€, mais la mission s'annonce ardue puisque TikTok et sa maison-mère chinoise ByteDance refusent d'être mis en vente aux États-Unis. Dans un communiqué, Project Liberty en a dit plus sur les intentions de l’homme d’affaires.

« Une incroyable opportunité » évoquée

« Nous pouvons et devons faire davantage pour sauvegarder la santé et le bien-être de nos enfants, de nos familles, de la démocratie et de la société. Nous considérons cette acquisition potentielle comme une incroyable opportunité de catalyser une alternative au modèle technologique actuel qui a colonisé Internet » peut-on lire.