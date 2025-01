Mercato - OM : Longoria prend un gros risque, c’est validé par McCourt

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Comme de nombreux clubs, l’OM a mis en place un loft l’été dernier, dans lequel on pouvait retrouver Pau Lopez, Samuel gigot, Jordan Veretout et Chancel Mbemba. Une solution souvent décriée, mais totalement assumée par Pablo Longoria. Même si cela peut dévaloriser les joueurs, le club a pris cette décision avec le soutien de son actionnaire, Frank McCourt.

À l’exception de Chancel Mbemba, tous les joueurs que l’OM avait placés dans son loft l’été dernier ont fini par quitter le club. Les dirigeants marseillais ont donc réussi en grande partie leur objectif de se séparer de leurs indésirables, mais cette manière de fonctionner reste très décriée et peut également représenter un risque, les joueurs perdant de la valeur sur le marché des transferts.

« On est très content de la décision que nous avons prise avec le soutien total de McCourt »

Au moment d’évoquer le loft, Pablo Longoria a totalement assumé la décision de l’OM, validée par Frank McCourt. « Pour moi, c'est une des meilleures décisions qu’on ait prises au club depuis le mois de juin. L'église au milieu du village, le pouvoir où il doit y avoir le pouvoir. Ça, c’est très important. On a pris ce risque parce qu'on voulait changer la culture à l'intérieur du club. On est très content de la décision que nous avons prise avec le soutien total de McCourt. C'est un risque financier parce qu'un joueur dans cette situation perd de sa valeur. Mais que gagnes-tu quand tu mets de la discipline, des règles, de la clarté, quand tu comprends où les pouvoir ? Plus qu'une transaction économique. Tous les cas ne sont pas similaires parce que des joueurs sont partis après avoir compris. Je comprends que se retrouver dans cette situation, ce n'est pas facile », a déclaré le président de l’OM en conférence de presse.

« Je suis content avec le loft, je crois que c’était une décision nécessaire »

Lui aussi dans le loft, Ulisses Garcia est finalement resté et a même été réintégré au groupe. Un joueur pris exemple par Pablo Longoria. « Il y a des comportements qu’il faut mettre en avant. Ulisses Garcia a eu un comportement absolument exemplaire pendant tout l’été. C’est un joueur sur qui on ne comptait dans un premier temps. Tu travailles, tu te comportes bien, il y a toujours une deuxième opportunité. Il a fait un des gestes qui m’a le plus touché. Après son but contre Lyon, il a envoyé un message au directeur de son équipe, Ali Zarrak, pour le remercier du traitement et de l’aide qui lui a apporté pendant l’été. Ça te démontre la classe des gens et comment quelqu’un cherche à s’imposer », a-t-il ajouté. Enfin, à propos du loft, le président de l’OM a conclu : « Je suis content avec le loft, je crois que c’était une décision nécessaire pour changer la dynamique et commencer un nouveau cycle, avec les bonnes valeurs. »