Mercato : Le PSG a trouvé la recrue parfaite pour Luis Enrique ?

Coup de tonnerre du côté du FC Barcelone. Le club catalan vient de voir sa demande d’enregistrement de Dani Olmo être rejetée ce lundi par un second tribunal catalan. Alors que le milieu offensif pourrait quitter le Barça libre cet hiver, le PSG se serait positionné sur ce dossier. Et clairement, Luis Enrique pourrait se régaler avec la venue du joueur de 26 ans, qui apprécie énormément le coach parisien.

Le PSG pourrait frapper un énorme coup sur le mercato hivernal. En effet, alors que Dani Olmo pourrait quitter le FC Barcelone cet hiver, le club de la capitale ferait partie des cadors européens très attentifs à la situation de l’international Espagnol selon SPORT. Manchester City et Arsenal seraient également dans le coup, mais Paris pourrait tirer son épingle du jeu grâce à un certain Luis Enrique.

Dani Olmo, le gros coup du PSG en janvier ?

En effet, l’actuel entraîneur du PSG est celui qui a lancé Dani Olmo en sélection. Recherchant des profils très techniques au milieu de terrain, Luis Enrique pourrait clairement valider la venue du Catalan, qui n’est toujours pas enregistré pour la seconde partie de saison avec le Barça. Surtout, Olmo pourrait s’engager librement où ce dernier souhaite au début du mois de janvier. Et si le PSG décidait d’agir dans ce dossier, le club parisien récupérerait un joueur complètement sous le charme de Luis Enrique.

Olmo sur Luis Enrique : « C’est quelqu’un qui a une mentalité de guerrier »

« Luis Enrique ne peut pas s’empêcher de taquiner. C’est quelqu’un qui a tout remporté en tant que joueur et entraîneur, donc quelles leçons de football peut-on bien lui donner? S’il y en a un qui connaît ce jeu, c’est bien lui. Il a déjà remporté le championnat, il a hissé le PSG en demi-finales de ligue de champions. Au-delà d’être un très, très grand entraîneur, c’est quelqu’un qui a une mentalité de guerrier. Quand tu es sous ses ordres, tu as l’impression que tu n’as pas de limites. Il te met tellement de trucs dans le crâne que tu es persuadé que tu vas tout casser quand tu rentres sur la pelouse », déclarait ainsi Dani Olmo pour So Foot en juin dernier.