Real Madrid : Vinicius Jr sort du silence après son coup de sang !

Ce vendredi soir, le Real Madrid a remporté sa première victoire de 2025 sur le fil sur la pelouse de Valence (1-2). En difficulté, les Merengue n’ont pas été aidés par Vinicius Jr, qui après un vilain geste sur le portier valencien, a été exclu. Sur les réseaux sociaux, le Brésilien a tenu à présenter ses excuses.

Le Real Madrid dans la douleur. Ce vendredi soir, les partenaires de Kylian Mbappé se déplaçaient sur la pelouse de Valence afin d’y disputer le match en retard de la 12ème journée de Liga, déplacé en raison des terribles inondations survenues dans la région fin octobre. Grâce à des réalisations tardives de Luka Modric et de Jude Bellingham, le Real Madrid s’est imposé sur le fil, et a réalisé une belle opération comptable (1-2).

Vinicius Jr voit rouge

Mais tout n’a pas été simple pour la formation de Carlo Ancelotti, réduite à dix au cours du second acte. Après avoir buté sur le portier valencien Stole Dimitrievski, Vinicius Jr a été provoqué par le Macédonien, et a rétorqué en poussant ce dernier au niveau du visage. Après consultation de la VAR, l’arbitre de la rencontre a rapidement décidé d’exclure le numéro 7.

Le Brésilien s’est excusé

Furieux de cette décision, Vinicius Jr a dû être poussé vers les vestiaires par un membre du staff et par son coéquipier Antonio Rüdiger. Sur les réseaux sociaux, le second du dernier Ballon d’Or a présenté ses excuses : « Désolé et merci à l'équipe !!!!! », a-t-il écrit sur X.